Educación utiliza 39% del presupuesto en atención al estudiante y cuestionan si habrá cierre de escuelas

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, aseguró el martes en las Vistas del Comité de Transición, que la agencia gasta el 61 por ciento de su presupuesto en gastos administrativos y operacionales.

Según Raíces Vega, si se quiere maximizar los fondos para aumentar la cantidad que recibe el estudiante, hay que hacer ajustes, por ejemplo, en la cantidad de escuelas abiertas.

PUBLICIDAD

“Sí, voy a tocar temas que a la gente no le gusta tocar, pero por mi área las he trabajado. El 61 del presupuesto está en recursos humanos. 61 por ciento entre el pago y el retiro. Por eso es que yo lo recalco mucho, porque la gente dice ‘pues tú tienes la matrícula, ahorita lo dije, el inventario. Aquí hay una situación de inventario. Yo verdad que voy a dar un ejemplo sin mencionar municipios, pero yo tengo municipios que tienen cinco escuelas y la suma de las cinco escuelas no llegan a 620 estudiantes que caben una escuela, pero yo tengo que mantener cuatro escuelas abiertas. Esas son las situaciones que vemos. Hay una mala distribución. La recomendación es administrativamente hacer una mejor distribución. Yo no llamo cerrar porque aquí ‘booo’, le tienen miedo. Si quieres mantenerlo, esto es lo que hay. Habría que hacer una mejor distribución, mirar por niveles”, dijo la secretaria a preguntas de Zayira Jordán.

Según Raíces Vega se estima que siga en baja la matrícula estudiantil en estos próximos dos años.

Cuestionada sobre si la gobernadora electa, Jenniffer Aidyn González Colón tendrá que tomar la decisión de cerrar escuelas, Raíces Vega contestó que “‘eso se establece como política pública”.

“Voy a hacer este cuento. Yo llevo 25 años haciendo el estudio (de cierre de escuelas) y se le da a los secretarios el estudio y como dicen ‘ay, esto es una candela’, vamos a dejarlo ahí. El próximo que venga que lo coja y llegamos a las situaciones que hemos llegado. Si se hubiera hecho paulatinamente con la participación ciudadana mirando dónde los objetivos y por que vamos a meterle dinero a una escuela”, sostuvo.

Mencionó que hay casos donde por salón hay 4 estudiantes, pero las facilidades se mantienen abiertas por razones de distancia.

PUBLICIDAD

Sobre el tema de Educación Especial y el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, Raíces Vega recomendó a la administración entrante que establezca la plaza de Maestro Cordinador de Educación Especial.

Además, entre los asuntos que se deben atender con premura, mencionó que hay que completar los fondos para el pago de transportación escolar que estimaron en 72 millones de dólares.

El presupuesto consolidado del Departamento de Educación son 5.5 mil millones de dólares.