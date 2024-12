Denuncian que hombre tuvo accidente de tránsito y murió con signos de violencia bajo custodia de la Policía, alega su familia

La organización de derechos humanos Kilómetro 0 denunció este martes, 3 de diciembre de 2024, la muerte violenta y sospechosa de un hombre, identificado como Álex Álvarez Colón, de 50 años, mientras estaba bajo la custodia de la Policía de Puerto Rico tras un accidente de tránsito en Carolina el pasado 3 de julio. La organización publicó un video documental de seis minutos, donde exponen la investigación que realizó sobre este caso.

Álvarez Colón, residente de Carolina y padre de seis, murió en la PR-3, esquina Avenida Roberto Clemente, cuando se encontraba bajo la custodia de la policía, según el informe del servicio de ambulancia y el expediente médico del hospital Dr. Federico Trilla de la UPR en Carolina.

Kilómetro 0 publicó el video que incluye entrevistas a familiares de Álvarez Colón, así como un recuento de los incidentes que ocurrieron entre la noche del 3 de julio y la madrugada del 4 de julio de este año, a la luz de los documentos médicos y policiales. La Policía nunca informó esta muerte sospechosa ni el uso de fuerza contra Álvarez Colón.

El 3 de julio de 2024, Álvarez Colón, de 50 años, transitaba por la PR-3, esquina Avenida Roberto Clemente, cuando tuvo un accidente de tránsito frente al Carolina Shopping Court. Llamó a su hija a las 10:07 p.m., para decirle que había chocado. Tan solo 14 minutos después de esa llamada, los paramédicos llegaron a la escena y lo encontraron tirado boca abajo en la brea. Como se reveló en el video, Medina Medical Transport EMS dijo en su informe de servicio que encontró al hombre sin pulso, y su cuerpo exhibía traumas y hematomas, que iban desde la cabeza y el ojo izquierdo hasta el costado y codo izquierdo. Los paramédicos no pudieron dar asistencia médica inmediata al hombre debido a la restricción policíaca.

Al llegar al hospital, la enfermera hizo constar que “durante el CPR, se observa [al] paciente arrestado en los pies”. El médico documentó que, según el informe de los paramédicos, el paciente fue detenido por la policía ante la sospecha de intoxicación. Álvarez Colón fue declarado muerto a las 11:00 p.m. esa misma noche.

Kilómetro 0 acompañó a la familia de Álvarez Colón con la investigación para aclarar los hechos que rodearon la muerte de su ser querido. Además, le asistió en la presentación de una notificación y reclamación extrajudicial contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El accidente de tránsito en que Álvarez Colón estuvo involucrado no fue de carácter fatal. Al rebasar la luz roja, impactó otro vehículo por el extremo izquierdo parte frontal. El vehículo en el que él viajaba solo tuvo daños en el área del guardalodo frontal izquierdo.

“Lo más que me angustia es no saber qué pasó allí”, comentó Carmen Rohena Pérez, compañera de Álvarez Colón durante 30 años y madre de sus seis hijos. “Para nosotros fue una tragedia. (El accidente) no fue algo para que él sufriera lo que sufrió a raíz de eso”.

“Estoy seguro de que ahí hubo fuerza excesiva (de la Policía). Si me preguntan, a él lo mataron. Mi opinión es que a él le quitaron la vida”, denunció por su parte Orlando Álvarez Colón, hermano de la víctima.

“El de Alex Álvarez es otro de muchos casos que regularmente documentamos en Kilómetro 0 y que permanecen en absoluta impunidad”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos. “En esta ocasión, la Policía ni siquiera informó sobre esta muerte violenta bajo su custodia y eso constituye una omisión grave. La falta de transparencia en la Policía, así como la impunidad de la violencia de estado en nuestro país, son signos de una violencia institucional mayor, una cultura antidemocrática y autoritaria que ya está instalada en la psiquis colectiva de nuestro país. Exigimos que la Policía de Puerto Rico explique cuál fue su participación en la muerte de Alex Álvarez, por qué este padre de seis murió con signos de violencia bajo su custodia, quiénes fueron los policías implicados, por qué el Negociado no informó lo ocurrido, qué medidas disciplinarias internas ha tomado al respecto. El Departamento de Justicia también tiene mucho que explicar. ¿Hay una investigación activa? ¿Cuánto tiempo les va a tomar asumir responsabilidad y exigir rendición de cuentas en el sistema legal criminal?”.

Este año, ya son al menos quince (15) las muertes por uso de fuerza policial que Km0 ha documentado, incluyendo la de Alex Álvarez, así como 3 suicidios de policías. Siete (7) de estas 15 personas muertas por uso de fuerza policial murieron por disparos de policías.

Puede acceder a nuestro banco de datos de víctimas fatales de las policías desde 2014 aquí.

Vea aquí el expediente médico del caso