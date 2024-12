UPR de Río Piedras recibe $5 millones para enfrentar el cambio climático

El Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, recibió una subvención de $5 millones de parte del Departamento de Educación Federal para la creación del Centro para la Resiliencia al Cambio Climático de la Universidad de Puerto Rico (UPR-CRCC).

Un equipo de trabajo integrado por los profesores Dalice M. Piñero Cruz, Liz M. Díaz Vázquez, Jorge L. Colón, Néstor Carballeira, Camila Morales Navas y Kariluz Dávila, preparó la propuesta titulada “University of Puerto Rico Center for Resilience to Climate Change: Transformation of Puerto Rico’s Chemistry Education and Infrastructure for Climate Resilience and Wellness.”

La propuesta responde a la Prioridad Absoluta 3 del Departamento de Educación para el Financiamiento de Infraestructura en Instituciones que prestan Servicios a Minorías (FIPSE).

El Centro para la Resiliencia al Cambio Climático tiene como misión transformar la infraestructura educativa y de investigación en química en Puerto Rico, fortaleciendo las capacidades de resiliencia ante el cambio climático mediante:

Espacios equipados con infraestructura de sostenibilidad hídrica y eléctrica.

Programas educativos innovadores, con intervenciones a nivel curricular en los programas subgraduados y graduados de la UPR.

Un enfoque en el desarrollo de habilidades de resiliencia en la comunidad, integrando estudiantes y miembros de la comunidad en experiencias de investigación y aprendizaje práctico.

“Este centro no solo fomentará la investigación avanzada en temas de cambio climático, sino que también desarrollará un sentido de pertenencia y bienestar en los participantes, contribuyendo a la equidad y empoderamiento de nuestra comunidad”, dijo la profesora Liz M. Díaz Vázquez.

Por su parte, la doctora Angélica Varela Llavona —rectora de la UPRRP— dijo: “La creación del Centro para la Resiliencia al Cambio Climático de la Universidad de Puerto Rico representa un paso trascendental para nuestra institución y para el país. Este proyecto, respaldado por una generosa subvención de $5 millones del Departamento de Educación Federal, reafirma el compromiso de nuestra universidad con la innovación, la sostenibilidad y la búsqueda de soluciones ante los desafíos del cambio climático. Felicito al equipo de trabajo, liderado por destacados profesores e investigadores de nuestro recinto, cuya labor visionaria transformará nuestra infraestructura educativa y de investigación posicionando a la UPR como líder en este campo crítico”.