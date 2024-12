San Juan sigue sin resultados finales mientras persisten atrasos en el escrutinio

El proceso de escrutinio general de las elecciones del 5 de noviembre, continúa enfrentando dificultades logísticas y organizativas por lo que no han certificados a los candidatos que prevalecieron en las elecciones en los precintos de San Juan, según los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, y del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

Roberto Iván Aponte señaló que el escrutinio de San Juan no se ha completado a pesar de haberse trabajado durante el fin de semana. Explicó que el objetivo inicial era finalizar los precintos de la capital el lunes, pero aún queda trabajo por realizar. Además, se avanzó con otros maletines provenientes de distintos municipios en mesas regulares, aunque todavía falta para alcanzar el 100 % del proceso en San Juan.

Sin embargo, Aponte no garantizó que el proceso concluya en el día de hoy. “No me atrevo a decirte que estoy 100% seguro que se concluya, ojalá sí, pero no me atrevo a decirlo”, afirmó a Metro Puerto Rico.

En caso de no finalizar el domingo, proyectó que los resultados oficiales de San Juan podrían estar disponibles el lunes.

Entre los problemas identificados, Aponte señaló errores en el manejo de las actas y complicaciones derivadas de la fragmentación del voto en distintas mesas. Esta situación ha dificultado el seguimiento adecuado de las papeletas. “Al principio hubo falta de experiencia por parte de algunos funcionarios y, además, las papeletas se mueven de un lado a otro, lo que complica su rastreo”, señaló.

Por otro lado, Aníbal Vega Borges destacó que ayer, domingo, se cuadraron 284 actas. El lunes, se prevé comprar con el municipio de Lajas y en el distrito senatorial de Ponce. Sin embargo, indicó que todavía no se ha emitido la certificación de resultados en San Juan debido a la necesidad de contabilizar papeletas no procesadas por las máquinas de votación el día de las elecciones.

“Aunque cada partido tiene conocimiento de cómo van sus candidatos, la certificación depende de completar este conteo”, explicó.

Ambos comisionados enfatizaron que la prioridad es culminar el escrutinio de San Juan lo antes posible para luego concentrarse en otros distritos electorales. Aponte detalló que trabajan con 49 mesas regulares y aproximadamente 20 adicionales para atender los votos adelantados y el proceso de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA). Según Vega Borges, cada mesa procesa un promedio de seis maletines diarios, lo que representa un total diario de más de 300 maletines.

En cuanto a los plazos, Aponte estimó que el proceso podría extenderse hasta finales de diciembre, a pesar de que algunos plantearon que concluiría en noviembre. Vega Borges reafirmó que la meta es terminar el 22 de diciembre, señalando que están evaluando trabajar los domingos para cumplir con esa fecha.

La divulgación de resultados en la página oficial también ha sido un tema de preocupación. Aponte comentó que aún enfrentan problemas técnicos en ese ámbito, aunque se realizan ajustes para corregir los errores detectados.

Además de San Juan, Vega Borges indicó que hay recuentos en otros distritos, como Mayagüez, lo que ha incrementado la carga de trabajo. En cuanto a los votos adelantados y a domicilio, el comisionado indicó que persisten problemas en su procesamiento.

“El voto adelantado y el voto a domicilio siguen bastante atrasados. Es necesario priorizarlos para cumplir con las proyecciones”, señaló.