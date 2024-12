Directora de ASES asegura no se ha tomado decisión de incluir a Walgreens en Plan Vital

La directora ejecutiva de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Roxanna Rosario dijo el lunes en las vistas públicas de transición, que a pesar de que en el mes de noviembre se hizo el llamado estudio de adecuacidad, al momento no se ha tomado ninguna decisión de incluir o no a las farmacias Walgreens como proveedor a los recipientes del Plan Vital.

“Al momento, como he compartido con los líderes de sectores, es una gestión que el plan está evaluando. Se está evaluando con el mejor fin de proteger y salvaguardar a nuestros beneficiarios ante el acceso a vacunas, medicamentos especializados de cáncer, VIH, diabetes, otras terapias y en vista de las diferentes emergencias por las cuales ha pasado Puerto Rico en años anteriores. Así que continuamos evaluando y estamos dispuestos y abiertos a cualquier diálogo que quiera tener el comité entrante al respecto, de manera que puedan tener acceso a la información en una sesión privada, evaluar los datos que hemos estado mirando, cuál es la razonabilidad de considerarlo. No estoy diciendo que se va a materializar, pero de considerarlo de manera que, como equipo de trabajo y en vista que esto es un programa federal para el 41 por ciento de los puertorriqueños”, dijo Rosario a preguntas del senador Juan Zaragoza Gómez.

Según la funcionaria, aunque no se ha tomado una determinación sobre el particular, los recipientes del Plan Vital son los únicos que no pueden ir a las farmacias Walgreens, al igual que el resto de la población que tiene plan médico.

“El Plan Vital es el único que tiene un millón, 300 mil vidas que no puede acceder a ese proveedor”, sostuvo.

“Actualmente el Plan Vital, es meritorio mencionar que entre las farmacias que tiene, tiene a Costco y tiene a Walmart. Es meritorio mencionar que en la parte comercial y en la población, Medicare Advantage, que también es un programa federal y que incluye 300 mil habitantes de Puerto Rico que se nutren de este programa de Medicaid, tienen acceso a básicamente todas las farmacias, incluyendo Costco, Sam’s Walgreens y todas las farmacias de la comunidad. Así que desde la perspectiva de equidad que rige este programa federal y que es parte de las metas estratégicas de la ASES, es que se ha estado evaluando recientemente, entiéndase del 2017 para acá”, expresó.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, López, como presidente de la Junta de ASES, mencionó que por el momento se entiende que los recipientes del Plan Vital están “adecuadamente servidos” con los proveedores actuales.