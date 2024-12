Administrador de la CFSE admite hay empleados de mantenimiento manejando seguros

El director de la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (ACAA), y administrador de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE), Noé Marcano, ofreció en la tarde del lunes su ponencia en las vistas públicas de transición.

A preguntas de Oriol Campos, Marcano admitió, entre otras cosas, que en la región de Ponce tiene empleados de mantenimiento en destacados en el área de seguros. Alegó que eso fue un acuerdo con una de las uniones del Fondo, pero entiende que es necesario que se termine con el programa de clasificación y retribución.

“Hasta que no se establezca un plan de clasificación y retribución, para mover personal que hay posiblemente en otras oficinas donde podemos hacer esas funciones con menos personal y reforzar otras áreas, eso va a ocurrir. Eso fue un acuerdo que hizo la unión con el pasado administrador del Fondo (Jesús Rodríguez Rosa) para mover a unos empleados del área de mantenimiento a funciones administrativas para cubrir esas necesidades. Pero para mí, esa práctica no debe ser de esa manera”, dijo Marcano en la vista pública.

De otra parte, admitió que todavía hay problemas con el pago de servicios, a pesar de que tienen una situación fiscal saludable. Atribuyó la situación a que la mayoría de los sistemas, necesitan actualizarse. Inclusive los de asistencia, todavía se realizan de forma manual en algunos casos.

En el caso de la ACAA, sostuvo que lo que debe mejorar es el proceso de conciliación de servicios, ya que muchas veces pagan por servicios que no le corresponden y para solicitar un reembolso se convierte en un problema.

Además, propuso que se haga una tarifa especial a los conductores de motoras, porque la gran mayoría no tienen permiso del Departamento de Transportación y Obras Públicas para transitar por las carreteras. Alegó que hay 192 mil motoras registradas en Puerto Rico, pero solamente 22 de esos conductores cuentan con el endoso para manejar por las vías públicas.

“Cada caso quien llega al hospital de Traumas, quien paga es ACAA, hasta que nos damos cuenta que la persona no autorizado para conducir en las vías, tenemos que entrar en un proceso de recobro. Ese programa, pienso de que se debe establecer, en lo que la persona hace el trámite con el DTOP, se establece una prima especial por un término de dos años, para esos conductores de motoras, que sea distinto a los 35 o 70 dólares que ahora es la opción del ciudadano. Eso puede aumentar el recaudo y darle los servicios médicos hospitalarios promedio está entre 30 a 50 mil dólares en los casos de accidentes de motoras”, expresó.

Otra de las recomendaciones fue que se evalúe la situación con la ambulancia aérea, porque solamente hay un solo proveedor de ese servicio. A su entender los costos son muy altos y en la mayoría de los casos se los atribuyen para cobro, aunque no le corresponda pagar. Se supone que la ACAA no pague por un accidente que le ocurra a una persona que no esté en un vehículo de motor autorizado.