Estiman que el lunes se darán resultados de precintos de San Juan

El escrutinio general continuará este domingo, con la meta de cuadrar las actas y concluir los precintos de San Juan, aunque no está garantizado que esto suceda, según indicó Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“La prioridad es cuadrar las actas de todo San Juan y concluir los precintos de San Juan. Esa fue la prioridad establecida hace varios días, a principios de semana”, explicó Aponte en entrevista con Metro Puerto Rico.

Sin embargo, el comisionado admitió que no puede asegurar que los trabajos terminen mañana.

“No me atrevo a decirte que estoy 100% seguro que se concluya, ojalá sí, pero no me atrevo a decirlo”, señaló.

En caso de que no se logre finalizar el escrutinio este domingo, Aponte estimó que los resultados oficiales para San Juan podrían estar listos el lunes.

“Si concluimos mañana, mañana por la noche; si no, el lunes a más tardar”, puntualizó.

Casos de COVID-19 en medio del proceso

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, aseguró que el escrutinio general avanza significativamente y podría completarse antes del 31 de diciembre. Según detalló ya se trabaja en el distrito senatorial de Mayagüez, y se espera concluir próximamente para luego comenzar con el distrito senatorial de Ponce.

“Llevamos un buen ritmo. En el 2020 terminamos el 31 de diciembre, pero en esta ocasión, las proyecciones indican que terminaremos mucho antes”, afirmó Vega Borges, quien destacó que el lunes y martes lograron procesar más de 300 maletines diarios.

Vega Borges señaló que las actas descuadradas han sido una prioridad, logrando reducir significativamente su cantidad.

“Estamos avanzando rápidamente, trabajando hasta altas horas de la noche. Aunque mañana es Día de Acción de Gracias y el viernes es día libre, se está sugiriendo ajustar el horario habitual para trabajar el domingo y compensar el sábado como libre”, indicó a este medio.

Sin embargo, el comisionado señaló que el proceso no está exento de retos, principalmente relacionados con la salud del personal en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Estamos viendo un aumento en enfermedades como COVID-19, influenza, micoplasma y dengue, lo que ha impactado tanto a empleados como a voluntarios”, explicó. Vega Borges añadió que, debido a esto, se han notado más personas utilizando mascarillas en el centro de operaciones electorales.

Vega Borges aseguró que el escrutinio mantiene su curso y se está resolviendo cualquier discrepancia en las actas. En cuanto al distrito de San Juan, descartó la existencia de controversias, mencionando que el proceso ha permitido incluso aumentar las ventajas de los candidatos electos.

“El escrutinio se está llevando a cabo de manera efectiva, y aunque hay inconvenientes, confiamos en que podamos cumplir con las proyecciones”, concluyó.