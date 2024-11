Royal Caribbean cancela parada de crucero en San Juan por “problemas técnicos” en el puerto

Una de las principales líneas de crucero del mundo, Royal Caribbean International, confirmó este viernes que cancelaron la parada en Puerto Rico del Symphony of the Seas, programada para inicios de diciembre, por “problemas técnicos” en el puerto de San Juan.

En declaraciones escritas, la empresa indicó que el problema está “fuera de su control” y que los barcos de gran tamaño no podrán atracar en el archipiélago hasta que el muelle sea reparado y posteriormente autorizado por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés).

“Recientemente la autoridad portuaria de San Juan, Puerto Rico, nos informó que debido a problemas técnicos con el muelle y el trabajo que debe realizarse y aprobarse por la Guardia Costera de los Estados Unidos para aceptar un barco de nuestro tamaño, tendremos que ajustar nuestro itinerario para nuestra navegación”, sostuvo la entidad.

La organización explicó que, debido a la situación, no podrán visitar San Juan ni Philipsburg en St. Maarten, sin embargo, en su lugar, llevarán a los viajeros a otros destinos.

“Después de explorar todas las opciones, visitaremos nuestro destino privado, Labadee, Haití, y Falmouth, Jamaica, en su lugar. Lamentamos cualquier inconveniente que estos cambios puedan causar”, finalizó.

El Symphony of the Seas es uno de los barcos más grandes del mundo.

Este no es el primer itinerario de Royal Caribbean afectado por los problemas del muelle de San Juan, ya que a principios de mes también se vio obligada a eliminar esta parada de la agenda del Symphony of the Seas, que originalmente incluía visitas a San Juan, St. Maarten y Perfect Day en CocoCay.

El miércoles, el capitán del Puerto de San Juan, Luis Rodríguez, informó que el Muelle 3 Oeste permanece cerrado para operaciones de cruceros hasta nuevo aviso, en espera de estudios de evaluación requeridos y una inspección en el lugar por parte del USCG.

“Uno de los principales objetivos de la Guardia Costera es garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias marítimas del país. Comprendemos los inconvenientes, pero es crítico asegurar la seguridad del puerto, los cruceros y las miles de personas que dependen de esta instalación”, expresó Rodríguez en declaraciones escritas.

Rodríguez explicó que el cierre operativo fue establecido en abril de 2024, luego de un incidente que resultó en la pérdida de una estructura de amarre de delfines en las proximidades del muelle principal. La Guardia Costera notificó el control operativo a San Juan Cruise Port y a la Autoridad de Puertos de Puerto Rico mediante el formulario de Requisitos de Inspección de Instalaciones CG-835(f), exigiendo estudios sobre el estado de la estructura para su evaluación.

El funcionario confirmó que, hasta la fecha, los estudios requeridos no han sido entregados. No obstante, una vez recibidos, el personal de Prevención de Instalaciones Portuarias de la Guardia Costera realizará una inspección para determinar si se puede levantar el control operativo.