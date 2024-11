Guardia Costera responde a derrame de combustible en muelle de Puma Energy en San Juan

Personal de la División de Manejo de Incidentes de la Guardia Costera responden a un derrame de aproximadamente 1,000 galones de combustible No. 3 en el muelle de Puma Energy en el puerto de San Juan, ocurrido el miércoles durante una transferencia de combustible desde el buque tanque Dubai Green, registrado en las Islas Marshall.

El derrame fue reportado a las 7:30 de la noche al Centro Nacional de Respuesta, tras detectarse una mancha de combustible de 100 metros de largo y 4 metros de ancho en el agua. Las operaciones de transferencia fueron detenidas de inmediato y el origen del derrame fue asegurado.

Puma Energy contrató a Marine Spill Response Corporation (MSRC) para liderar los esfuerzos de limpieza, que incluyen la instalación de 1,000 pies de barreras de contención alrededor del área afectada. Además, All Environmental Services, Inc. fue subcontratada para apoyar en la recuperación del combustible derramado.

“La Guardia Costera está supervisando las labores de limpieza para garantizar que los recursos adecuados se utilicen para mitigar el impacto ambiental marino”, afirmó el oficial federal coordinador del incidente, Jamie Testa.

La respuesta incluye la colaboración de agencias como la EPA, NOAA, U.S. Fish and Wildlife y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Hasta el momento, no se han reportado daños a la vida silvestre, y se continuará monitoreando la zona.

La Guardia Costera exhortó al público y pescadores a evitar el área, no tocar el material derramado y abstenerse de realizar actividades de pesca hasta que concluyan las operaciones de limpieza.