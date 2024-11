Tribunal ordena a la CEE contar los votos adelantados con diferencia en direcciones

El juez superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Raúl Candelario López, declaró ha lugar que se cuenten los votos adelantados en el proceso de escrutinio general que lleva a cabo la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Esto sin que se verifique si la dirección postal del voto emitido por correo sea la misma, tras una demanda presentada por un grupo de electores afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Se declara ha lugar la solicitud de mandamus y se ordena a la CEE a verificar, validar y adjudicar los votos adelantados que cumplan con el requisito de identificación, independientemente de si las solicitudes de voto adelantado reflejan una dirección postal distinta a la del Registro General de Electores”, lee la sentencia del tribunal.

El pasado 21 de noviembre, un grupo de electores afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) sometió este jueves una demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que se cuenten las papeletas de voto adelantado cuyas direcciones no concuerdan con las que aparecen en el registro electoral.

Los electores solicitaban que el Tribunal determine “que la Carta de Derechos del Elector les otorga a los demandantes la libertad para emitir su voto por adelantado por correo sin estar sujeto a una condición adicional de cotejo sobre su dirección o validación de identidad más allá de la revisión de la copia de la tarjeta de identificación”.

Ante esto, el juez concluyó en su sentencia que: “Este tribunal está convencido de que las Instrucciones afectan directamente a la parte peticionaria y a muchos otros electores que han presentado su voto de manera adelantada. De acuerdo con la parte peticionaria, sus derechos se están violentando con las Instrucciones pues sus votos están siendo sujetos a requisitos adicionales sin fundamento legal alguno. En otras palabras, la parte peticionaria arguyó que tiene libertad para emitir su voto adelantado por correo sin estar condicionado al cotejo sobre su dirección o validación de identidad más allá de la revisión de la copia de la tarjeta de identificación”.

Actualmente se lleva a cabo el escrutinio general de las elecciones celebradas el pasado 5 de noviembre y se estima que el proceso concluya antes del 31 de diciembre. Han sido múltiples las denuncias del proceso lento que se ha llevado a cabo por parte de la CEE para certificar los resultados.

Según expresó el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo A. Toñito Cruz,

“Hay algunas contiendas que aunque no están sujetas a un recuento, el margen de victoria de algunos candidatos está por debajo de las papeletas o sobres que no se han contabilizado porque no están autorizadas por falta de validación, lo que ha hecho el juez es decirle a la comisión es que deje de estar haciendo llamadas, todo el voto que usted tenga ahí, échelo a esa área donde están viendo (el centro de operaciones de la CEE donde se están contando los votos) que se contabilice todo”, expresó Cruz en el programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López en Telemundo.