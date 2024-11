Jesús Manuel Ortiz: “Hubo gente dentro del partido que nunca me respaldó”

Tras no prevalecer en las elecciones generales del pasado 5 de noviembre, el excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz afirmó sentirse “tranquilo y enfocado” en retomar las agendas pendientes que “había dejado en pausa” durante su campaña.

En entrevista Punto x Punto, Ortiz explicó que permanecerá en la presidencia del PPD, aunque no está seguro sobre si completará su término hasta 2026.

“La realidad es que mi término termina en el 2026 [...] Yo soy un presidente que fue electo para ser presidente, no es que soy presidente porque fui electo como candidato [a la gobernación]. Eso no significa que voy a estar hasta el 2026. Yo voy a culminar el proceso electoral. Una vez culmine ese proceso, yo tomaré la decisión que entienda sea la mejor tanto para mi futuro profesional como para el Partido Popular. Yo creo que es importante que mantengamos la organización del partido”, declaró el abogado de profesión.

Asimismo, indicó que se mantiene atento al proceso de escrutinio para los escaños que su partido busca conservar, en un contexto electoral que describió como dominado por “la fuerza del cambio”.

Sobre este tema en particular, explicó que el electorado puertorriqueño aspiraba a una renovación a nivel gubernamental. Sin embargo, opinó que “las fuerzas del cambio se dividieron” y que, al no optar por él, se dio el triunfo de la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jenniffer González Colón.

Algo que también dijo estuvo impulsado por “una campaña mediática de miedo”. A la pregunta sobre si le jugó en contra sumarse a la narrativa del miedo, el presidente del PPD dijo que él nunca habló de comunismo, sino de socialismo e independencia, que sostuvo son aspiraciones del excandidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau, quien llegó segundo en la contienda.

“Ella [González Colón] trató [de proyectarse como un cambio], pero el país sabía que no representaba un cambio. Lo que pasa es que se pusieron los huevos en la canasta equivocada. Quien tenía la estructura política y el equipo de gobierno para derrotar a Jenniffer González era yo [...] Para que ella gane, hay que votar de dos maneras: por ella o por él [Dalmau Ramírez]. Se promovió una campaña para votar por una figura, no por un equipo. Se votó por esa figura y ganó el PNP. Así que, en ese sentido, todos los puntos que yo atendí en la elección, que iban a ocurrir, finalmente terminó ocurriendo por la campaña mediática de miedo y además la campaña orquestada para descifrar el Partido Popular, que estaba antes de yo ser incluso candidato, pues también tuvo un efecto”, precisó.

No obstante, Ortiz le salió al paso a quienes plantean que el PPD “está muerto”, al destacar el triunfo del comisionado residente electo, Pablo José Hernández; las 45 alcaldías que ganaron; y los escaños que lograron en la Legislatura.

“La realidad es que el partido demostró que está vivo, cuando tú ves los resultados en votos. Somos el segundo partido. Hay un efecto particular sobre la candidatura a la gobernación porque se infló de manera intencional la candidatura de un solo candidato y la circunstancia de polarización extrema que se vive en el mundo, no solamente en Puerto Rico, fomentaron que se inflará esa candidatura”, afirmó.

¿Traiciones en el PPD?

Recientemente, comenzaron las vistas de transición entre el gobierno saliente de Pedro Pierluisi y el entrante de González Colón. Entre los integrantes del Comité de Transición figura el exaspirante a la gobernación por el PPD Juan Zaragoza. Para Ortiz, esta movida fue “una sorpresa”.

Aceptó que no ha tenido contacto con su contrincante de primarias antes ni después de las elecciones generales. Pero evitó calificarlo como “traidor”.

“Yo no le voy a poner calificativos. Tomó su decisión. Yo respeto su determinación, la de cada cual que quiera participar en este tipo de eventos. Y no, no le voy a poner ningún calificativo”, declaró.

Sin embargo, en un punto previo de la entrevista habló sobre el concepto de la traición. “Sobre la traición, te voy a contestar lo siguiente. Hace algún tiempo, el [entonces] juez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton utilizó una frase que en el Derecho se sigue utilizando mucho y es la que yo voy a tomar prestada para contestarte esa pregunta. Yo me voy a acoger a la dignidad del silencio sobre la traición de gente dentro del partido. Yo creo que cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Los que actuaron como actuaron por miedo a perder, le entregaron por 30 años el Tribunal Supremo al PNP, entregaron la estructura de gobierno al PNP por décadas. Y hay otro refrán también muy conocido por ahí que dice que quien tiene miedo a perder no merece ganar”, expresó Ortiz en referencia a figuras dentro del PPD que no le apoyaron en su aspiración a la gobernación.

Sobre las primarias en el PPD, dijo que se aseguró, como presidente de la colectividad, que fuesen a la altura de lo que los populares “merecían” y que, a su juicio, nunca hubo “diferencias irreconciliables” entre él y Zaragoza, como este último afirmó en el pasado.

“Para mí, desde el principio nunca hubo ninguna diferencia irreconciliable. Ese fue un término que él utilizó en algún momento en una conversación que tuvimos él y yo. Yo incluso le dije, en esa conversación, que yo entendía que no había ninguna diferencia irreconciliable, que si había una diferencia política pública, era mínima”, puntualizó.

Ya iniciado el proceso de transición, descartó una sanción para Zaragoza. “Yo nunca he planteado eso [...] Yo he sido un presidente que ha ejercido el reglamento y lo ha aplicado. En este caso, no me he planteado, en ningún momento, que vaya a sancionarlo”, declaró.

Élite popular

Ortiz reconoció que, en su partido, hubo personas divididas que no mostraron apoyo a su candidatura.

“Hay otro grupo de populares que o de personas que militaron dentro del Partido Popular que yo creo que lo que los dominó fue el miedo. No lo sé, miedo a perder o a no sé. Cada cual tendrá sus razones y sus conciencias. Queda el resultado de lo que hicieron. Muchos de ellos nunca estuvieron conmigo, pero realmente ellos son los que pueden dar esa explicación [...] Hubo gente dentro del partido que nunca me respaldó. Esa es la gente a la que yo llamo ‘la élite del Partido Popular’. Sí, hubo una élite del Partido Popular que nunca me aceptó como candidato”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si dicha “élite” que no apoyó su candidatura apoyaría la posible y futura postulación a la gobernación de Pablo José Hernández, este afirmó que no tiene dudas.

“Yo creo que Pablo, un líder muy importante dentro nuestro partido, de hecho, el funcionario electo de más alto rango que tenemos en este momento, tiene una responsabilidad grande de continuar esa renovación que yo inicié y hay herramientas alrededor de él para hacerlo [...] Yo creo que muchos de los que estuvieron conmigo, sí, se alinearon [a Hernández]. Yo espero que así sea porque la única manera que podemos ganar es si todos vamos y respaldamos al candidato. Si tiene personas por ahí serruchando el palo o tratando de afectar las posibilidades de un candidato, simplemente porque no lo perciben, pues eso afecta las posibilidades del partido”, reiteró.

Mirada al futuro

De cara al futuro, enfatizó que la prioridad del PPD debe ser trabajar solidariamente y reorganizar la capital.

“Esa es una tarea que el Partido Popular tiene que comenzar desde el inicio del cuadro de las bases. Es un reto gigantesco [...] Hay mucho trabajo que hacer y eso requiere un análisis de la manera en que se atiende esa situación metropolitana. No solamente de San Juan, Bayamón, Guaynabo y otras ciudades, pero principalmente San Juan, para que el Partido Popular tenga las posibilidades reales de retomar el desempeño que hemos tenido históricamente; a veces ganando, a veces perdiendo, pero un buen desempeño en la ciudad capital y es un trabajo que hay que hacer”, sostuvo.

Ortiz aprovechó para responderle a Dalmau Ramírez —quien habló sobre la necesidad de ampliar la Alianza de País— lanzando una invitación indirecta al PPD.

“Juan hizo todo lo posible por velar por que nadie se acordara de lo que realmente el PIP piensa sobre el Partido Popular. Yo hice todo el esfuerzo también para que los populares recordaran lo que ha sido la posición histórica del PIP del Partido Popular [...] Hay muchas áreas en las que coincidimos, y hay diferencias. Yo siempre estoy abierto a que se puedan dar conversaciones con todos los sectores. Al final del camino, yo creo que nos corresponde a nosotros primero, como partido, trabajar en esos cambios internos que hay que hacer para que se pueda hablar de verdad de cuáles serán las estrategias de cara a la elección de 2028. Quien tenga a cargo, en ese momento, la institución determinará cuáles son los pasos a seguir”, destacó.

Sobre su futuro político, admitió que no está seguro si estará en la papeleta de 2028. Por el momento, está enfocado en decidir si optará por la abogacía o por los medios de comunicación, ya que tiene una bachillerato en Comunicación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) y un grado Juris Doctor de la misma institución.

Paola Rodríguez colaboró en esta historia.