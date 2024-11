Llega el bono de Navidad para los empleados públicos

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció que el pago del Bono de Navidad para los empleados del gobierno ya se reflejó en sus cuentas de banco.

“Gracias a la responsabilidad fiscal de esta administración, no solo hemos podido cumplir con el bono de Navidad establecido por ley, sino también ofrecer un bono adicional, contribuyendo al bienestar económico de nuestros trabajadores y sus familias en esta temporada navideña. Esto es una muestra más de nuestro compromiso de retribuir el esfuerzo y dedicación de cada uno de los servidores públicos”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.

Explicó que los servidores públicos recibieron un bono de 1,000 dólares.

Detalló que este pago se compone del Bono de Navidad de 600 dólares, establecido por ley, y un bono adicional de 400 dólares proveniente del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

Pierluisi habla con la gobernadora electa sobre sesión extraordinaria y retos para la próxima administración

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia habló sobre la reunión que tuvo la semana pasada con la gobernadora electa, Jenniffer Aidyn González Colón en La Fortaleza, el primer encuentro entre ambos desde el pasado 5 de noviembre cuando se llevaron a cabo las elecciones generales.

Según expresó el gobernador, durante la reunión hablaron sobre los mayores retos que tendrá González Colón y su administración, además de la posible convocatoria para una sesión extraordinaria en lo que queda de su administración.

“Decidimos reunirnos para hablar sobre la transición, hablar sobre los retos que tiene Puerto Rico en su futuro y también hablar sobre una posible sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Hablamos de todos esos temas. En cuanto a los retos, pues yo lo que le indiqué a la gobernadora electa es que el mayor reto que tiene Puerto Rico es la estabilidad y transformación de nuestro sistema eléctrico. Eso es obvio, ese es el reto mayor. Y pues la comisionada tiene unos compromisos programáticos que estoy seguro que hará un esfuerzo por cumplir”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Y yo, pues en esa área le mencioné que estamos solicitando la extensión por dos años adicionales del uso de los generadores que tenemos adicionales que queman gas natural y que nos proveen 350 megavatios. Y esa gestión ya se está haciendo. Yo se lo mencioné a la gobernadora electa y días después salió a relucir que ya FEMA tiene ante su consideración esa solicitud de extensión. Eso es bien importante porque obviamente sabemos que el problema mayor que tenemos nuestro sistema eléctrico al momento es la falta de generación. Está muy finito esto, o sea, a duras penas podemos proveer, suplir toda la demanda que tenemos. Y si perdemos esos 350 megavatios de un año para otro, pues sería, causaría mayores interrupciones de las que hemos tenido en épocas recientes y eso no lo queremos. Así que yo le mencioné ese tema”, añadió.

“También le mencioné que seguimos insistiendo que queremos un ajuste por inflación extraordinaria que se experimentó en Estados Unidos incluyendo Puerto Rico en los fondos que nos ha asignado FEMA para toda la reconstrucción. Esas dos gestiones que las estamos haciendo, pues yo le informé a la gobernadora electa que, si no da fruto ahora, pues hay que retomarlas en enero”, mencionó.

Sobre la sesión extraordinaria, expresó que planteó a la gobernadora electa sobre los posibles proyectos que se estarán presentando en caso de que se apruebe. Mientras que la González Colón le solicitó copia de las medidas para evaluación.

“Meramente hablamos en términos generales de los proyectos que pudiera incluir la sesión extraordinaria. La gobernadora electa me pidió copia de todos los proyectos que yo mencioné en la reunión y que pudieran incluirse y eso se está tramitando. El equipo de la gobernadora electa está en comunicación con mi secretario auxiliar de la gobernación para Asuntos Legislativos, Carlos Rivera Justiniano, para que la comisionada esté bien al tanto de la posible legislación que se incluiría. Yo lo que estoy buscando es un consenso que, pues tanto el liderato legislativo como la gobernadora electa estén contestes, estén de acuerdo con el ámbito de la sesión extraordinaria. Si eso es así, pues se va a dar. De otra manera no se va a dar porque yo no voy a estar generando controversias innecesarias. Pero insisto que hay algunas áreas que se pueden atender y hace sentido que se atiendan ahora, antes de que termine el cuatrienio”.

Entre los proyectos que se presentarían está el impuesto mínimo global y medidas que, aunque se aprobaron para no vetarlas tienen errores.

“Bueno, eso depende si se logra un consenso entre las partes envueltas. O sea que estoy hablando por un lado a la gobernadora electa, los presidentes de los cuerpos, también los portavoces de mi partido. Se está llevando el esfuerzo. Yo estoy haciendo el esfuerzo porque lo tengamos claro. Todavía no puedo anunciar cuál va a ser, cuáles van a ser las medidas que se van a incluir. Eso va a depender de los acuerdos. Hay una fecha, imagino, después de esa fecha no podría ser. Bueno, las convocatorias usualmente son por 20 días, así que pues luce como que sería cuando estaría en sesión la asamblea sería en el mes de diciembre. Pero no tienen que tomarse los 20 días. Pueden atender la legislación con mayor celeridad”, concluyó.

Pierluisi Urrutia confirmó que participará de la Toma de Posesión de González Colón, en enero.