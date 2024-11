Exfiscal dice que Domingo Emanuelli está “enajenado” de lo que ocurre en Justicia

La exfiscal, Janet Parra Mercado, integrante del Comité de Transición de la gobernadora electa, Jenniffer Aidyn González Colón, señaló que el Departamento de Justicia no ha cambiado en nada, después de los dos años que han pasado desde su renuncia.

“Yo lo veo igual. Obviamente, sí hay unos asuntos como (los cambios en) la cuestión de crímenes cibernéticos, el aumento a los fiscales, no podemos decir que es 100 por ciento malo todo. Pero las razones por las que yo me fui del departamento están ahí. Ustedes pudieron ver hoy a un secretario que básicamente eran sus dos funcionarias las que contestaban las preguntas y esa fue una de las razones por las que yo me fui, porque yo entendía que él estaba enajenado del departamento y que su toma de decisiones no eran las correctas. Y eso lo vieron hoy. ¿Quiénes contestaban por él? Las funcionarias”, dijo Parra Mercado en conferencia de prensa.

Durante las vistas de públicas del Departamento de Justicia, el secretario Domingo Emanuelli Hernández contestaba las preguntas que luego eran ampliadas o aclaradas por la subsecretaria, Mónica Rodríguez Madrigal o la jefa de fiscales, Jessika Correa González.

Por su parte, el presidente del Comité de Transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz sostuvo que no había liderato por parte de Emanuelli Hernández.

“Yo creo que eso es lo fundamental y uno de los elementos más importantes al escoger el nuevo gabinete, es que el jefe de la dependencia tiene que ser una persona que tenga liderato, que se atreva a tomar determinaciones y que no permita que el gobierno permanente que están incrustados en las agencias sean los que dominen la situación”, sostuvo el alcalde de Bayamón.

Las vistas públicas recesan hasta el próximo lunes, debido a los días de la celebración de Acción de Gracias.