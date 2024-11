Denuncian alegado intento de Walgreens para entrar al Plan Vital

La Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR) denunció que la cadena de farmacias Walgreens alegadamente está tratando de entrar como proveedor al Plan Vital, algo que aseguran afectaría a las localidades del país.

A través de declaraciones escritas, la directora ejecutiva de la AFCPR, Linda Ayala, expresó preocupación asegurando que esta acción “amenaza la estabilidad del sistema de salud actual y el acceso de los pacientes a servicios farmacéuticos en Puerto Rico”.

Del mismo modo, la AFCPR, rechazó que exista “una deficiencia en el acceso a medicamentos para pacientes positivos a VIH, que se alega es la justificación para este cambio”.

“Durante las últimas décadas, Puerto Rico ha mantenido un sistema eficiente de distribución de medicamentos para pacientes VIH positivos, que inicialmente operaba a través de 46 centros especializados. Recientemente, este servicio se expandió al incluir a las farmacias de comunidad como proveedores del Plan Vital, aumentando los puntos de servicio a más de 850 lugares”, indicó Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Coopharma.

La asociación destacó que cientos de farmacias de la comunidad ya han confirmado la disponibilidad y acceso a estos medicamentos en establecimientos alrededor de la isla, demostrando que la red actual es más que suficiente y adecuada para atender las necesidades de esta población.

En el 2022, la propia ASES había llevado a cabo un estudio que había demostrado que los pacientes de Vital estaban bien servidos, además de demostrar que había adecuacidad en la red con las más de 850 farmacias de comunidad ubicadas en toda la isla. Inclusive, en una opinión solicitada a los consultores de Estados Unidos de ASES sobre la posibilidad de dejar entrar a esta cadena al plan de salud Vital, estos establecieron que “Puerto Rico tiene una exención estatutaria de la libertad de selección de proveedores en la sección 1902(a)(23)(A) de la Ley del Seguro Social y del 42 CFR 431.51(b). Esto significa que no les es requerido permitirle a cualquier proveedor dispuesto y cualificado participar en el Plan Vital”.

La asociación mostró varios de los riesgo que aseguran traería esta propuesta:

Impacto Económico: Un estudio económico del 2022 reveló que el sector de farmacias de la comunidad contribuía a dicha fecha con casi 850 pymes, 14,500 empleos directos y 5,000 empleos indirectos. Estas cifras son aún mayores luego de la salida de la cadena CVS y su adquisición por una cadena de farmacias de comunidad local. La inclusión de esta cadena foránea podría resultar en el cierre de numerosas farmacias de comunidad, afectando directamente la economía local y el empleo en múltiples municipios cuyas finanzas ya están en precario.

Estabilidad del Servicio: En los últimos años, dichas farmacias foráneas tienen una tendencia de cierres, siendo la más reciente su farmacia en Santa Rosa Mall en Bayamón, y habiendo anunciado en octubre de este año que reducirán un 25% de sus farmacias “menos productivas”, equivalente a más de 1,200 establecimientos en Estados Unidos y Puerto Rico.

Acceso a Servicios: El cierre de farmacias locales, seguido por una posible retirada o reducción de operaciones de esta cadena foránea, crearía un vacío significativo en el acceso a servicios farmacéuticos, especialmente en comunidades rurales y vulnerables que dicha cadena puede o no atender actualmente.

“La Asociación, a nombre de todas las farmacias de comunidad le hacen un llamado urgente al Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y al Secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, para que no permitan este atropello faltando escasamente un mes para un cambio de administración y precisamente cuando el gobernador está de viaje fuera del país. Nos extraña que se quiera aprobar la entrada de esta cadena como proveedor a la red Vital cuando ambos han sido defensores de las farmacias de comunidad y del modelo salubrista que le ha servido bien al país. No creemos que ninguno de ellos quiera dejar este legado de cierre de las farmacias y desarticulación de un sector tan importante del componente de salud y no sabemos de dónde surge esto ni quién está detrás por lo que les pedimos que se detenga cualquier acción a estos efectos,” expresó Ayala.

La ejecutiva recordó que esta cadena ha tratado por más de veinte años y siete gobernadores de entrar nuevamente como proveedor del Plan Vital luego de que abandonara el mismo cuando la ASES no aceptó que estos impusieran las tarifas a pagarles saliendo del Plan Vital y dejando a sus pacientes en el aire.

Del mismo modo, exigieron a la gobernadora entrante, Jenniffer González, que detenga el intento de la entrada de la farmacia al Plan Vital.

“Le pedimos a la gobernadora entrante, quien también ha expresado su total apoyo a las farmacias de comunidad, que interceda con el gobernador Pierluisi para que detenga cualquier intento que pueda poner en peligro la red existente de proveedores de Vital, a las farmacias de comunidad que han servido efectivamente a la población durante décadas y a los pacientes en aras de mantener la estabilidad y continuidad de los servicios farmacéuticos que se brindan en Puerto Rico”, indicó Ayala.

Las farmacias de comunidad han estado brindando servicios durante todas las situaciones de emergencia que ha enfrentado la isla tales como los terremotos en el sur y el huracán María e Irma ayudando a los pacientes y atendiendo sus necesidades de salud.

“Esta decisión no solo amenaza la supervivencia de cientos de negocios locales, sino que también pone en riesgo el acceso confiable y estable a servicios farmacéuticos para los beneficiarios del Plan Vital”, concluyó la AFCPR.