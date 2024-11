Datos de Donald Trump que no sabías como sus fobias, negocios, fortuna y cameos

En las elecciones del pasado 5 de noviembre, Donald Trump quedó electo como el presidente número 47 de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, se trata de una figura controversial y multifacética que ha generado distintas matrices de opinión.

Las diversas facetas en la vida del magnate han generado opiniones encontradas por parte de la opinión pública, donde tiene simpatizantes y detractores; pero más allá de eso, también hay curiosidades y particularidades sobre su vida, que no todos conocen.

PUBLICIDAD

Datos y curiosidades de Donald Trump

A continuación presentamos una lista de datos y curiosidades de Donald Trump, que muchos no saben en base a lo expuesto por la BBC y Onda Cero.

-Cameos en películas y series: Trump hizo un cameo en la película ‘Home Alone 2: Lost in New York’ y en la escena, el personaje de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) le pregunta por direcciones en el Hotel Plaza; también salió en otros filmes y programas televisivos como ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, ‘Zoolander’, ‘Sex and the City’, y ‘Little Rascals’.

-Estrella de la fama: Trump tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su trabajo como productor y presentador del programa de televisión ‘The Apprentice’, pero han vandalizado su estrella desde que se involucró en la política.

-Su riqueza: el patrimonio neto de Donald Trump está entre 6.500 millones y 7.700 millones de dólares. Gran parte de su riqueza proviene de sus propiedades inmobiliarias, clubes de golf, complejos turísticos y sus acciones en Trump Media & Technology Group, propietario de Truth Social.

-Era demócrata: según los registros de la Junta Electoral de Nueva York, estuvo inscrito en el Partido Demócrata entre 2001 y 2009.

PUBLICIDAD

-Fue sucesor en la empresa de su padre: después de culminar sus estudios universitarios, Donald Trump comenzó a trabajar en la empresa de su padre Fred Trump. En 1975, a sus 25 años, asumió el control de la compañía, a la cual le cambió el nombre por Trump Organization, enfocándose en el área inmobiliaria.

-Ha cambiado varias veces su postura sobre el aborto: la BBC recordó que en una entrevista en 1999 a NBC News, trump dijo sobre el aborto que “soy muy partidario de la libertad de elección”. No obstante, en 2011 expresó que “soy pro-vida”. Durante su campaña presidencial en 2024, se mostró a favor de prohibir el aborto.

-Declaró seis negocios en quiebra: Donald Trump ha declarado seis negocios en quiebra a lo largo de su carrera empresarial, tales como el Casino Trump Taj Mahal en Atlantic City, Nueva Jersey en 1991, el Casino Trump Castle en Atlantic City, 1992. Trump Plaza y Casino en Atlantic City en 1992, Plaza Hotel Nueva York en 1992, Trump Hotels y Casinos Resorts, con propiedades en Atlantic City e Indiana en 2004 y Trump Entertainment Resorts, la empresa sucesora de Trump Hotels and Casinos Resort en 2009.

-Su fobia: Trump le tiene fobia a los gérmenes. “Una de las maldiciones de la sociedad estadounidense es el simple acto de estrechar manos”, escribió en su libro ‘El arte del regreso’. Tambien ha dicho que “resulta que soy un fanático de las manos limpias. Me siento mucho mejor después de lavarme bien las manos, lo hago siempre que puedo”.

BCC rememoró que en un programa de radio de 1993 conducido por Howard Stern, reconoció abiertamente: “Tengo fobia a los gérmenes”.