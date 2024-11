Sin mucho progreso el conteo de actas en el escrutinio general

A solo cuatro días del receso de Acción de Gracias, este domingo se reabrieron 10 mesas para continuar el cuadre de actas como parte del escrutinio general que inició el pasado 12 de noviembre. Otras seis mesas más fueron colocadas para el control de actas, con un total de 16.

Al pico de las 7:00 de la noche de ayer se tomó la decisión de continuar los trabajos hoy, pese a que cuatro de los cinco partidos se opusieron. El Partido Nuevo Progresista (PNP) junto con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, tomaron la decisión de retomar.

Según explicó la comisionada electoral por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, los trabajos que estaban supuestos a comenzar a las 8:00 a.m., pero dieron inicio a eso de las 10:30 a.m. por la “desorganización de la propia CEE” y por anunciar tarde la convocatoria. Alegadamente, no todo el personal fue convocado a tiempo.

“Nos pareció [a MVC] injusto que la noche antes, sin organización y sin notificación los empleados y empleadas y quienes ya tenían sus planes tuvieran que hicieran los arreglos pertinentes [para cumplir]”, indicó Aponte Dones a Metro Puerto Rico.

Pese a que la comisionada del MVC especificó que todas las actas que han llegado están bien trabajadas y el atraso en los trabajos depende únicamente de la desorganización de la Comisión, el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, dijo que han habido actas con votos para distintos escaños, retrasando el proceso de conteo por los descuadres.

“Por ejemplo, hay votos para representante de Distrito y también para representante por Acumulación para Mariana Nogales, son dos escaños distintos y son votos distintos. No se puede pasar un voto del un cargo y adjudicárselo al otro porque lo que cuenta es la intención del elector”, señaló Vega Borges.

El comisionado electoral del PNP explicó que se tiene que honrar el voto aunque el candidato(a) no haya hecho su campaña para la posición para la que fue nominado por el elector.

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berrios, explicó que el día se sacó para trabajar el cuadre de actas del municipio de San Juan, aunque con poco personal. Mientras, ayer se culminó el recuento del distrito representativo 22.

“Se trabajó el cuadre de actas de San Juan, arreglando y cuadrando las actas del precinto 1 y 2, se cuadraron 22 actas así que no se culminó el cuadre completo hoy para certificar ganadores, falta mucho trabajo todavía”, indicó Aponte Berrios.

Hasta el momento, se espera que el próximo jueves, Día de Acción de Gracias, el viernes y el sábado las labores se detengan por los días festivos. Los trabajos se retomarán el domingo, 1ro de diciembre.