Hacen llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia en la Navidad

El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, José J. Taboada de Jesús, advirtió a la ciudadanía sobre los daños y peligro en el uso de artefactos explosivos para celebrar las fiestas de navidad este año e instó a las personas a evitar su uso durante las festividades.

Taboada de Jesús indicó que en los últimos años se ha disparado el uso de la pirotecnia como elemento festivo en la época navideña, por lo que aseguró que las autoridades de seguridad pública estarán más alertas que nunca.

PUBLICIDAD

“En los últimos años hemos lamentado accidentes de personas, especialmente jóvenes que han usado explosivos para festejar el día de navidad y la despedida de año. El uso de dinamita es algo que no encaja con la tradición religiosa y mucho menos con la demostración de alegría y paz que debe existir en los hogares, en las comunidades e instituciones que desean demostrar su participación en lo que se conoce como la fiesta más duradera en el pueblo de Puerto Rico, como lo es nuestra tradicional navidad que comienza con la salida del día de acción de gracias y se extiende hasta después del Día de Reyes”, señaló el presidente de la Policía.

Taboada de Jesús se dirigió a las agencias gubernamentales para que estas inicien un registro exhaustivo de los contenedores de carga que entran a la isla, los cuales según este, “están entrando a los muelles de Puerto Rico, muchos de ellos con grandes cargamentos de pirotecnia y explosivos prohibidos cuya venta se ha iniciado en forma discriminada”.

“Nosotros hacemos un llamado a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Justicia y sus fiscales, a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), al Negociado de Investigaciones Federales-FBI, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), al Servicio de Bomberos de Puerto Rico y la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico que inicien un registro exhaustivo de los contenedores de carga que están entrando a los muelles de Puerto Rico, muchos de ellos con grandes cargamentos de pirotecnia y explosivos prohibidos cuya venta se ha iniciado en forma discriminada. Esto debe aplicarse también a los aviones de carga en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Es de claro conocimiento que es fácil adquirir mercancía de pirotecnia en muchos negocios, hay almacenes llenos de estos artefactos, por lo que procede un allanamiento inmediato para que se confisque dicha mercancía ilegal”, explicó.

Asimismo, señaló que: “Año tras años la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico realiza una campaña intensiva para orientar a la ciudadanía en “CERO USO DE LA PIROTECNIA”, sin embargo, la gente sigue auspiciando una modalidad peligrosa y prohibida por ley. Esto es una industria que anualmente mueve más de $30 millones de dólares, y hay quienes afirman que puede sobrepasar los $50 millones de dólares, entendiéndose que es algo que como la droga está disponible en cualquier esquina o establecimientos. Por tradición, las áreas de Carolina, Guaynabo, Caguas y Bayamón son las que más fuegos artificiales exhiben. El ruido o las explosiones de la pirotecnia hace daño grave a los ancianos, niños y mascotas”.

De igual forma, el sindicalista afirmó que el pasado año la ciudadanía “se descontroló” haciendo mal uso de sus armas de fuego con tiros al aire causando heridos. De igual manera, indicó que hay docenas de incidentes no reportados, ya que la ciudadanía sabe que una vez lleguen a las salas de emergencias el protocolo es llamar a la policía y para evitar la intervención legal, se amparan de consultas con médicos locales, lo que también es un delito.

“Estos últimos años se han dado casos de personas heridas en sus hogares, los cuales tienen miedo de acudir a las salas de emergencias. Aunque es loable el esfuerzo, la campaña de “Cero tiros al aire” no está funcionando. La gente no le hace caso a los mensajes que se difunden para orientar a la ciudadanía sobre el daño que causan los tiros al aire. Lo peor es saber que muchas de esas balas pérdidas provienen de armas registradas en la Policía de Puerto Rico, manejadas por personas que tienen licencia para portar armas de fuego. Confidencias en la propia uniformada recibidas dejan claro que muchos vecinos celebran la llegada del nuevo año vaciando al aire sus armas de fuego. Nosotros exhortamos a cualquier ciudadano que no vacile en comunicarse con la Policía de Puerto Rico si tiene información de algún vecino que hace mal uso de su privilegio para tener un arma de fuego, la cual vacía al aire libre para celebrar las despedidas del año, o de igual manera si conoce algún depósito o almacén que se tenga acumulado material de pirotecnia debe reportarlo a las autoridades, estamos seguros de que se le garantizará el anonimato. El no hacerlo pone en serio riesgo su propia vida, la de sus familiares o amigos, ya que usted puede ser la próxima víctima”, finalizó Taboada de Jesús.