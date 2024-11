Gira nacional de salud materna llega a Ponce; madres preocupadas por acceso a servicios

Alrededor de 300 personas, desde mujeres embarazadas hasta en etapa de posparto del área Sur, acudieron ayer, sábado, a Ponce Health Sciences University (PHSU), donde una gira nacional del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés), llamada Maternal Outcomes Matter Shower (M.O.M.S.), ofreció información sobre salud materna.

Una de estas familias fue la pareja Gladys Guzmán y Vincent Pacheco, de 26 y 29 años respectivamente, quienes serán padres primerizos en los próximos meses y decidieron asistir al evento para “empaparse” de la mayor cantidad de información posible, tras ser invitados por su doula, que es una profesional que apoya emocional y físicamente en parto, posparto y otras etapas de maternidad y paternidad.

“Yo quiero que sea [un parto] natural”, sostuvo Guzmán, por lo que su prioridad es la salud del feto y expresó su preocupación por circunstancias externas como los cierres de salas de parto en Ponce — el único en la región que atiende embarazadas es el Centro Médico Episcopal San Lucas — y un percibido aumento en cesáreas.

La joven de 26 años relató que tanto familiares como compañeras de trabajo tuvieron partos por cesárea y, según ella, los doctores lo atribuían a que el feto tenía baja oxigenación, que disminuyó los latidos y lo debilitó. Pacheco, por su parte, recordó otra historia de una joven madre quien estuvo horas hospitalizada sin atención continua de una enfermera o un doctor para apoyarla antes y durante del parto.

“Ella dice que nunca se le acercó ninguna enfermera, ningún doctor, a decirle que es hora de parir”, rememoró Pacheco.

Tras contar las anécdotas, Guzmán reflexionó en la importancia de tener un sistema de apoyo como la doula, con quien mantiene más comunicación que su ginecólogo.

“Si yo tengo alguna duda, si yo tengo un dolor o una preocupación o me llegaron unos resultados que me preocuparon o algo, ahora mismo, yo no puedo llamar al ginecólogo. … O ir al hospital San Lucas y esperar que él llegue o esperar a la cita el próximo mes”, lamentó.

Cierre de la Gira M.O.M.S.

El evento salubrista, que recorrió 25 ciudades en todo Estados Unidos y Puerto Rico y que estaba pautado a concluir en Ponce, agrupó profesionales de salud mental, trabajadores de parto, profesionales médicos y miembros de la comunidad para ofrecer recursos y apoyo a las mujeres embarazadas y en posparto.

Antonio Fernández, jefe de Servicios de Salud y Alianzas de PHSU, aseguró que la educación es lo que facilita la navegación a través del sistema de salud.

La doctora Miriam Delphin-Rittmon, quien administra la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, en inglés), y la reverenda Dra. Que English, directora del Centro de Organizaciones con Base de Fe y Vecinales de HHS, ampliaron que los talleres impartidos consistieron en cómo abogar por la salud mental materna, manejo de depresión posparto, señales de riesgo y la importancia de las doulas, entre otros temas.

“Dondequiera que vayamos, nos damos cuenta de que muchas de estas mujeres ni siquiera saben lo que se llama depresión posparto. Simplemente saben que algo no está bien y lo que hicimos hoy fue ilustrarlas y educarlas para que sepan que está bien no estar bien. Simplemente no está bien no buscar ayuda”, expresó English.

La reverenda añadió que una de las principales causas de muerte de las mujeres posparto, de seis a doce meses, es el suicidio, seguido por el trastorno por consumo de sustancias.

Delphin-Rittmon expuso que uno de los mensajes principales del evento es que la mujer no está sola y recalcó que hay servicios de apoyo disponible a través del 988, que es la línea de ayuda para casos de suicidio y crisis. También está la línea directa de salud mental materna, al marcar 1-833-TLC-MAMA.

Ayuda

Si usted, algún familiar o amigo experimenta pensamientos suicidas, angustia, tristeza u otro sentimiento o adicción que pone en riesgo su vida, se exhorta a que llame de inmediato a la Línea PAS de la Administración de Servicios Mentales Salud y Adicciones (Assmca), a través del 9-8-8, para recibir ayuda o al 1-800-981-0023 (1-888-672-7622 TDD) las 24 horas al día, los siete días de la semana, libre de costo y confidencial.

La Línea PAS de la ASSMCA es una línea especializada en intervención en crisis, con profesionales de la conducta humana, como trabajadores sociales, consejeros y psicólogos, que brindan los servicios de desahogo, orientación y consejería ante situaciones difíciles e inesperadas que podrían afectar el estado emocional del ser humano, enfocados en su estabilidad y recuperación, desde un enfoque psicoeducativo.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.