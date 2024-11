Crean primer directorio de bibliotecas de Puerto Rico

La organización Libraries Without Borders US (LWB US) se encuentra en el proceso de recopilación de datos para crear la primera plataforma digital dedicada a las bibliotecas en la isla.

El novel instrumento tecnológico se llamará Directorio Nacional de Bibliotecas de Puerto Rico y estará disponible para el uso de todas las comunidades de la isla.

El propósito de este proyecto, que cuenta además con la colaboración de la Sociedad de Bibliotecas de P. R. (SBPR) y con el Centro de Conservación y Restauración de P. R. (CENCOR), es facilitar a la ciudadanía información detallada y actualizada sobre los recursos, servicios, descripción de los espacios de las instalaciones, acceso a la tecnología disponible y cualquier otro dato importante de las bibliotecas que les resulte útil para incrementar su acceso y uso.

“Se estima que en la isla hay más de 150 bibliotecas de diversos tipos y para Libraries Without Borders es un honor desarrollar esta iniciativa que sin duda ayudará a conocer qué puede encontrarse en cada una de estas y cómo utilizar lo que ofrecen al público”, dijo Alex Aldarondo, Gerente de Programas para Puerto Rico.

Según explicó Aldarondo el objetivo de esta entidad sin fines de lucro es eliminar las brechas de acceso y conectar a las comunidades con las bibliotecas, sus recursos y servicios.

Todas las bibliotecas locales están siendo contactadas por personal de la organización y se les está enviando un formulario que debe ser contestado por algún funcionario de las bibliotecas para poder ser parte del directorio, según información compartida por Cristina Larregui-López, vicepresidenta y portavoz del SBPR.

Además, la ejecutiva añadió que se ofrecerá a las bibliotecas participantes la alternativa de incluir en su perfil de la plataforma un tour virtual con videos y fotos de las instalaciones para incrementar la visibilidad de las mismas, todo esto sin costo alguno para las bibliotecas.

“En LWB US exhortamos a todos los bibliotecarios o representantes de estas instituciones a que se unan a este proyecto contestando el formulario. Mientras más información nos faciliten mayor será el beneficio para las personas que busquen una biblioteca que les ayude a encontrar material sobre algún tema, equipo particular o cualquier otro servicio puntual”, añadió Aldarondo de LWB US.

Con casi una década de proyectos exitosos en todo en los Estados Unidos, LWB US se asocia con todo tipo de bibliotecas en comunidades urbanas y rurales desatendidas para crear soluciones compartidas que fortalezcan la relevancia educativa y cultural.

LWB US se especializa en la participación de las partes interesadas de la comunidad, mapeo de activos, personal y voluntarios, capacitación, alcance comunitario inmersivo, diseño y activación de proyectos, apoyo a la implementación, evaluación de la mejora continua, y la planificación de la sostenibilidad.

LWB US ha trabajado en Puerto Rico desde 2018. Durante este tiempo, la labor de LWB US ha evolucionado para apoyar una variedad de necesidades. Además, en la actualidad LWB US trabaja un proyecto enfocado en la preservación del patrimonio cultural de Loíza liderado por personas de las comunidad llamado ¡Loíza Vive!, el cual es posible gracias al apoyo de la Fundación Andrew W. Mellon.