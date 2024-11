Recogerán regalos de Navidad para niños en dos centros comerciales

La Fundación Toys for Tots y Urban Edge Properties llevarán regalos esta Navidad a niños de escasos recursos.

Urban Edge Properties, en su compromiso por apoyar a las comunidades, presenta la cuarta edición de su campaña navideña Regala una Sonrisa en colaboración con la fundación sin fines de lucro Toys for Tots, dirigida por la Reserva de la Marina de los Estados Unidos.

Este esfuerzo anual une a dos de sus centros comerciales, Shops at Caguas y The Outlets at Montehiedra, para recolectar juguetes que serán destinados a niños de escasos recursos en Puerto Rico, llevando así alegría y esperanza a sus hogares durante esta época festiva.

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, ambos centros comerciales contarán con cajas de recolección de la fundación Toys for Tots, donde los visitantes podrán depositar sus donaciones de juguetes nuevos y sin envolver. Estos regalos serán entregados a Toys for Tots, que se encargará de distribuirlos a familias necesitadas en la región, asegurando que cada niño tenga la oportunidad de experimentar la magia de la Navidad.

“Siguiendo nuestra tradición, con Regala una Sonrisa queremos que cada niño sienta el amor, la generosidad y la magia de la Navidad” aseguró Lineth Rosado, Vicepresidente de Operaciones de Puerto Rico en Urban Edge Properties. “Esta es la cuarta edición de esta campaña, y cada año nos llena de emoción ver la respuesta de todos los que nos apoyan. Los invitamos a visitarnos y unirse a esta iniciativa, sus aportaciones juntos a las nuestras, significan mucho para nuestros niños, la satisfacción que sentimos de poder ser instrumento para aportar alegría, no tiene precio” añadió.

Urban Edge Properties invita a todos los puertorriqueños a visitar Shops at Caguas y The Outlets at Montehiedra y depositar sus juguetes, en las áreas disponibles e identificadas en ambos centros comerciales durante el período de la campaña. Cada donación cuenta y ayuda a que más niños celebren una Navidad inolvidable.

Toys for Tots es una reconocida iniciativa benéfica liderada por la Reserva de la Marina de los Estados Unidos, con el objetivo de brindar alegría y esperanza a niños de familias de bajos recursos a través de la donación de juguetes. Desde su fundación, Toys for Tots ha transformado la temporada navideña para millones de niños, recordándonos a todos el valor de la generosidad y el espíritu de comunidad.