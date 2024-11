No se ha terminado de contar ni un solo precinto en el escrutinio

En medio del proceso de escrutinio general, las críticas hacia la falta de organización y los retrasos continúan acumulándose.

Según declaraciones de la comisionada electoral de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, la desorganización y cambios constantes en las directrices han generado confusión entre los funcionarios, lo que ha dificultado el avance del proceso del cual no se ha terminado ni un precinto.

“La falta de organización desde el inicio ha causado múltiples tropiezos. Cambiar las instrucciones cada dos o tres días confunde a los funcionarios y afecta el proceso”, señaló Aponte. Además, destacó que decisiones como dividir papeletas de nominación directa han resultado en maletines que no cuadran, lo que obliga a revisar constantemente los lotes de votos.

El escrutinio, que incluye votos adelantados y a domicilio, enfrenta también atrasos por controversias entre partidos políticos. Aponte explicó que, en el caso del voto a domicilio, hubo un retraso de dos días debido a discrepancias entre el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre cómo adjudicar los resultados.

“El problema no es la cantidad de mesas, sino las instrucciones. Si no se afinan las directrices, no importa cuántas mesas añadamos; seguiremos cometiendo los mismos errores”, añadió.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, señaló que continúan los esfuerzos para cuadrar actas, particularmente en el precinto de San Juan, donde aún quedan actas pendientes de revisión.

“De los primeros tres precintos de San Juan, todavía hay 181 actas sin cuadrar”, indicó, añadiendo que se han ofrecido adiestramientos al personal para mejorar este proceso.

En cuanto a la distribución de maletines en las mesas de escrutinio, mencionó que se han implementado medidas para acelerar los trabajos. “Se determinó asignar cuatro maletines por mesa y próximamente se incrementará a seis maletines”, lo que se espera agilice la finalización del escrutinio.

Recuento desde cero

Uno de los mayores desafíos ha sido la adjudicación de votos emitidos a través de voto a domicilio . La comisionada indicó que errores en las máquinas y papeletas mal adjudicadas durante la noche del evento han obligado a un recuento completo.

“Se identificaron precintos con hasta 2,000 papeletas no adjudicadas correctamente. Ante la incertidumbre, la mejor solución es comenzar desde cero y recontar todo para garantizar que cada voto sea contado según la voluntad del elector”, aseguró Aponte.

Según el comisionado electoral del PIP, el conteo y la transmisión de las papeletas de voto a domicilio, realizadas el fin de semana previo a las elecciones, presentaron múltiples irregularidades.

“No se está completamente seguro de que las papeletas ya contadas no se hayan mezclado con papeletas no contadas”, explicó. Para evitar dudas, se decidió comenzar el conteo desde el inicio, abarcando las papeletas recibidas el sábado previo a las elecciones.

El comisionado indicó que las inconsistencias surgieron porque cada comisión local manejó el proceso de forma diferente, a pesar de las instrucciones impartidas por la CEE.

“El sábado hubo problemas con el conteo de papeletas y el proceso se detuvo. El domingo se reanudó con nuevas instrucciones, pero no se siguieron uniformemente”, señaló.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, advirtió sobre la lentitud en el proceso de conteo de los votos adelantados y a domicilio, destacando que estos son determinantes en varias contiendas. Vega Borges explicó que, aunque el voto adelantado ya se encuentra en proceso de conteo, aún no se ha iniciado el escrutinio del voto a domicilio, que representa más de 227,000 papeletas.

“¿La pregunta es, cuándo vamos a contar el voto a domicilio? ¿Vamos a detener el voto adelantado para contar el voto a domicilio? Tenemos que ir por partes, pero este proceso requiere más mesas para avanzar al ritmo necesario,” señaló Vega Borges, sugiriendo la ampliación de recursos para evitar mayores retrasos.

El comisionado también enfatizó la necesidad de resolver problemas relacionados con la identificación de los electores que votaron por correo. Según explicó, en algunos casos no se notificó adecuadamente a los votantes que debían enviar su identificación dentro del plazo establecido, lo que podría afectar su derecho al voto. Propuso que se publique un edicto para notificar a los electores y permitirles subsanar los documentos faltantes dentro de un periodo de tres días.

Llamado a la voluntad política

La comisionada subrayó la necesidad de un enfoque menos partidista para completar el escrutinio de manera eficiente.

“Mientras cada partido jale para su lado, el proceso seguirá estancado. Es hora de priorizar la voluntad del pueblo y asegurar que los resultados reflejen la verdad electoral”, expresó.

Aunque se han tomado medidas para acelerar el proceso, como la ampliación de mesas de trabajo, aún no hay un precinto completamente finalizado. Aponte anticipa que el escrutinio podría extenderse hasta mediados de diciembre, siempre que exista voluntad política y se corrijan los errores organizativos actuales.

Mientras que el comisionado del PNP, subrayó la importancia de mejorar la logística del escrutinio, criticando el espacio donde se lleva a cabo el conteo y enfatizando que desde el inicio habían advertido sobre las limitaciones del lugar. “Desde el principio señalamos que este espacio no era apto para manejar una elección de esta magnitud,” puntualizó, mientras reiteró la solicitud de añadir mesas de trabajo para agilizar el proceso.