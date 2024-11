Vivienda desconoce cuántas casas aún tienen toldo azul desde el huracán María

Para Jorge Colberg Toro —integrante del Comité de Transición de la gobernadora electa Jenniffer González Colón— es injustificable que no se tenga un número exacto de cuántas personas viven bajo toldos azules a siete años del paso del huracán María.

“La respuesta del secretario y el equipo de vivienda es que ellos pueden dar fe de lo que ellos han atendido, pero hay una enorme distancia entre 50 mil unidades de vivienda identificada luego del huracán María a las 12 mil, que él dice que ellos han manejado, de las cuales, según informan, mil concluyeron sus funciones o están en vías de hacerlo. Quiere decir que aún de los que ellos tienen custodia, hay dos mil familias que no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Que todavía tengamos familia y que el gobierno no tenga constancia de sus situaciones socioeconómicas, de salud, de condiciones infrahumanas que puedan estar, es algo que, con todo respeto, no hay forma de justificarlo” dijo Colberg en conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, dijo hay contabilidad de unidades de vivienda que todavía tienen toldos azules, pero en su mayoría son casos que no cualifican para ayudas de la agencia por distintas razones.

“Y lo que yo mencioné fue que nosotros en el Departamento de la Vivienda, cuando comenzamos no había un estudio de cuántos toldos azules quedaban en Puerto Rico. Nunca se había hecho. Nosotros hicimos un estudio geoespacial y con la colaboración de organizaciones sin fines de lucro que trabajan con el Departamento de la Vivienda y certificadas por el Departamento de la Vivienda Federal, visitamos cada punto azul que había dado ese estudio. Y como parte de ese estudio, se identificaron las viviendas que tenían toldo azul, entraron al programa y atendimos todas las familias que quisieron participar de este programa y de nuestro programa. No hay una sola familia que tenga toldo azul, porque todas están siendo atendidas o ya culminó la reconstrucción o está en el proceso de reconstrucción”, expresó.

Mencionó que aquellos casos que no cualificaron para ayudas en el Departamento de la Vivienda, fueron referidos a la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).