Presidente de Comité de Transición dice jefes de agencia de Pierluisi tenían “miedo a toma de decisiones”

Para el presidente del Comité de Transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, los jefes de agencia de la administración del gobernador saliente Pedro Rafael Pierluisi Urrutia había miedo en ejecutar.

“Usted como líder, como funcionario, un funcionario es el líder de la agencia, determina cuánto usted quiere que la burocracia la apriete o no. Va a depender de la diligencia y del sentido de urgencia que tenga la persona que dirija. Si usted pone una persona que atiende las cosas y esté pendiente y le dé seguimiento, entonces las cosas se aceleran. O sea, es cuestión de disposición. Y durante este cuatrienio, con la ayuda de los fondos federales, ellos lograron reclutar personal. O sea, hay personal suficiente ahora en ambos lados. ¿Qué pasó? Pues esas son cosas que hay que estar atendiendo de cerca, por lo menos la recomendación que el comité imagino que le dará a la gobernadora entrante”, dijo el alcalde en conferencia de prensa.

En el segundo día de vistas públicas, tanto el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), Manuel Laboy Rivera como el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez mencionaron que el exceso de burocracia federal es una de las razones para lo que se entiende es el atraso en el uso de los fondos de reconstrucción. Otro de los aspectos tiene que ver con la falta de personal capacitado en manejo de estos fondos federales, para lo cual han contratado personal.

Al preguntarle a Rivera Cruz si entiende que son argumentos válidos, contestó que “yo puedo entender que en muchos casos hay procesos que tienes que la ley te obliga a cumplir y siempre te va a tomar algún tiempo. Pero vuelvo y repito, es cuestión como uno empuje, cómo uno ataca el problema. Traes un gabinete que tenga mucho sentido de urgencia, que no se encierre las cajitas y no se quiera salir de la cajita o que tenga miedo a tomar decisiones. Muchas veces hay miedo a tomar decisiones ¿Por qué? Por miedo a cometer un error y que ustedes mismos entonces les señalen el error. Eso yo lo puedo entender, pero es como yo le digo a mi equipo de trabajo en Bayamón, ustedes tomen decisiones. En el 95 por ciento de los casos, la decisión va a ser la correcta. El día que la decisión no sea la correcta, nos sentamos, lo analizamos y se corrige. Y ya se aprendió de esa experiencia. Pero no puedes tenerle miedo a la toma de decisiones. Si tienes miedo a la toma de decisiones, vas a estar todo el tiempo congelado. Y eso pasó aquí. Todo el mundo tenía miedo”.

Sus expresiones se dieron al culminar la ponencia del secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez.