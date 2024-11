“El que está confundido es Laboy”: Comité de transición entrante arremete contra expresiones de director COR3

El presidente del Comité de Transición Entrante y alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, respondió directamente a las presuntas declaraciones del director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, quien afirmó que no existe amenaza de pérdida de fondos federales relacionados con proyectos de reconstrucción.

Se presumió, además, que el director ejecutivo dictó que el Comité de Transición no entendió bien lo presentado durante la primera vista de transición que se llevó a cabo ayer.

“Sí, pues aparentemente el que está confundido es el señor Manuel Laboy, porque él mismo aceptó en el proceso de las vistas públicas ayer. Que sí, que hay una probabilidad siempre presente de que se puedan perder fondos. También dijo que nosotros habíamos confundido y que era hasta abril que no estaba incluido. Era la primera tabla sacada de la misma información de ellos. Habla de 23,370 proyectos […] De esos 23,370 habían logrado finalizar 3,461 a septiembre de este año para un gasto total de $684 millones de $18 billones de dólares que tienen asignado. O sea, hay un alrededor de unos 17 punto algo billones de dólares con las arcas que están todavía sin utilizar”, explicó Rivera.

El presidente del comité aclaró que uno de los principales problemas es la confusión entre los términos “fondos obligados” y “fondos gastados”. Según él, mientras un proyecto esté en etapa de planificación, diseño o permisología, los fondos asignados no están garantizados si FEMA no aprueba una extensión de tiempo.

“Cuando usted asegura que el dinero no se va a perder aunque llegue la fecha de vencimiento, cuando usted firma el contrato de la obra, porque ya ahí realmente obligaste la acción de gastar el dinero. Mientras tanto, si el proyecto está en etapa de planificación o en etapa de diseño, o en etapa de permisología y todavía no ha podido tirar la subasta y llega a la fecha límite, pues puede decidir si te acepta la petición que tú estás haciendo de extensión o si no te la acepta. Si no te la acepta, perdiste el proyecto. Pero el dinero es el proyecto en etapa de planificación y en etapa de diseño, permisología y de proceso de subasta. Hay alrededor de 19,909 proyectos. Si son 19,909, pues tengan a lo mejor ya para tirar la subasta en los próximos meses de 900 proyectos, pues todavía tiene 19,000 proyectos que pudiera tener la buena fortuna de que FEMA acepte más extensiones o que nos digan no, ya no hay más extensiones y perdemos 19,000 proyectos. Esa es la realidad”, expresó.

Rivera también se refirió a las gestiones en su municipio, Bayamón, y detalló que los proyectos asignados a su municipio no están en riesgo.

“Muy bien sabe que todos los de Bayamón están obligados porque este servidor que está aquí se encargó de obligar, los de ARPA, los de FEMA y el único proyectito que nos han dado. Porque no nos han dado más nada”, dijo.