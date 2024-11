Abre el primer TJ Maxx del área oeste

La empresa de megatiendas TJ Maxx que se encuentran alrededor de los Estados Unidos, anunció la llegada del primer local en el área oeste de Puerto Rico.

Se trata del local que se encuentran en el Aguadilla Mall que estará abriendo sus puertas al público este jueves, 21 de noviembre desde las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. “Estamos emocionados de continuar expandiendo nuestra presencia enPuerto Rico después de más de 10 años”, expresó Peter Benjamin, presidente de TJ Maxx, mediante declaraciones escritas.

“Abrir nuestra segunda tienda este año, y la primera en la región del oeste de Puerto Rico, destaca la fuerteconexión que hemos construido con una comunidad que realmentevalora la calidad.Estamos orgullosos de seguir satisfaciendo sus necesidades mientras continuamos creciendo”, añadió.

La tienda en el Aguadilla Mall será la décima ubicación de TJ Maxx en Puerto Rico. Como parte de la apertura, TJ Maxx hizo un donativo de $10 mil al Hogar de Niños Regazo de Paz, una organización sin fines de lucro con sede en Aguadilla. Además, la nueva ubicación participará en la campaña anual de recaudación de fondos en tienda de TJ Maxx, uniéndose a las tiendas de todo el país para apoyar los programas de Save the Children en EE.UU.

Datos de la tienda

Ubicación: 39 Ave Los Corazones, Aguadilla PR 00603

Aproximadamente 25,000 pies cuadrados

Horario regular de la tienda: 9:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a domingo

Vestidores amplios y luminosos

El pasado mes de septiembre, la empresa anunció la apertura de otro local en The Outlets en Montehiedra. La tienda en The Outlets at Montehiedra será la novena localidad de TJ Maxx en Puerto Rico y el de Aguadilla marca la tienda número 10 de la empresa.

La apertura de la tienda llega justo para la época navideña, donde los consumidores tendrán una opción adicional para comprar sus regalos.