A prisión dos hombres por contrabando de anguilas desde Puerto Rico

Dos ciudadanos dominicanos fueron sentenciados este jueves por contrabando de anguilas americanas juveniles desde Puerto Rico.

La jueza del Tribunal Federal de Distrito Aida M. Delgado-Colón para el Distrito de Puerto Rico condenó el pasado jueves, 14 de noviembre, a Simón De la Cruz Paredes, de 56 años, a 24 meses de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada. Hoy, el juez Delgado-Colón condenó a Saúl Enrique José De la Cruz, de 39 años, a 24 meses de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada.

Según documentos judiciales, Paredes y De la Cruz pasaron meses recolectando anguilas americanas juveniles (Anguilla rostrata), también conocidas como anguilas de cristal, en los ríos alrededor de Levittown, Puerto Rico. Una vez capturadas las anguilas, los acusados las mantuvieron vivas con un sistema de oxigenación mientras construían un barco para viajar de regreso a República Dominicana.

El 21 de febrero, ambos acusados salieron de Puerto Rico con destino a República Dominicana en una embarcación que contenía 30 kilogramos de gulas, una pistola y 850 cartuchos de munición. Paredes y De La Cruz declararon que tenían la intención de vender las anguilas en República Dominicana, luego de lo cual el pescado se enviaría a Asia.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) interceptó a Paredes y De la Cruz a unas 40 millas de la costa de Puerto Rico. Los hombres se negaron a detener su barco y la USCG se vio obligada a neutralizar los motores del barco, tras lo cual los acusados fueron arrestados y acusados.

Paredes y De la Cruz se declararon previamente culpables de contrabando de anguilas en violación de 18 U.S.C. § 554 y tráfico de vida silvestre ilegal en violación de la Ley Lacey. De la Cruz también se declaró culpable de no pararse cuando la Guardia Costera le ordenó detenerse.

Según documentos judiciales, las anguilas juveniles valían al menos 132.000 dólares y valdrían más de 1 millón de dólares una vez criadas hasta la edad adulta.

“Las anguilas son una fuente de alimento muy buscada, incluso para el sushi”, dijo el Fiscal General Adjunto Todd Kim, de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia. “Las anguilas juveniles o cristalinas son clave para esta producción de alimentos. Desafortunadamente, a menudo se capturan ilegalmente, lo que ya ha diezmado su población en Japón y Europa, y que también está teniendo un profundo efecto en la población de anguilas americanas. Es por eso que procesaremos enérgicamente a las personas o entidades que sean sorprendidas recolectando angulas ilegalmente”.

“El tráfico ilegal de vida silvestre amenaza la supervivencia de muchas especies en peligro de extinción”, dijo el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico. “La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ha convertido en una prioridad proteger nuestros recursos naturales. Las leyes de protección ambiental protegen los animales, los recursos y los hábitats dentro de Puerto Rico”.

“Las anguilas juveniles estadounidenses pueden comercializarse legalmente, pero también están sujetas a la caza furtiva y al tráfico internacional”, dijo el subdirector Edward Grace de la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. “Estos acusados claramente no se detendrían ante casi nada en la realización de sus actividades ilegales, que dañan los recursos naturales y las economías. La sentencia de estas personas resalta la eficacia y perseverancia de los investigadores, que trabajan incansablemente para buscar justicia”.

“Trabajamos estrechamente con nuestros socios de aplicación conjunta para detectar e identificar posibles actividades ilegales relacionadas con la Ley Lacey”, dijo la subdirectora interina Paige Casey de la División Sureste de la Oficina de Aplicación de la Ley de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). “A través de nuestras asociaciones, podemos procesar y condenar con éxito a personas, como en este caso, que capturan y trafican ilegalmente vida silvestre marina que podría alterar nuestro mercado de comercio justo”.

“Estas dos condenas resaltan la determinación colectiva e inquebrantable de nuestra Guardia Costera y las agencias policiales hermanas de los EE. UU. para proteger los recursos marinos vivos y responsabilizar a las organizaciones de contrabando transnacionales”, dijo el Capitán Luis J. Rodríguez, Comandante del Sector San Juan de la USCG. “Como una de nuestras misiones más delicadas, debemos continuar generando conciencia sobre el impacto que están teniendo los contrabandistas en la erradicación de las poblaciones de anguila en todo el mundo. Ahora que la población juvenil de anguila americana está siendo atacada en casa, debemos permanecer alerta como servicio y como nación ante esta amenaza”.

La anguila americana es una especie de pez originaria del este de Estados Unidos y el Caribe. La anguila americana es una especie “catádroma”, lo que significa que se reproduce en sistemas de agua salada y madura en sistemas de agua dulce (fluviales). Los huevos de anguila americana eclosionan en el Mar de los Sargazos del Océano Atlántico, después de lo cual las corrientes oceánicas transportan a las anguilas juveniles a lo largo de la costa este de América. Luego, las fluctuaciones de las mareas arrastran a las anguilas a los sistemas fluviales de agua dulce, incluidos los ríos de Puerto Rico, después de lo cual migran río arriba. Una vez que una anguila madura, regresará al Mar de los Sargazos para desovar.

Debido a que las anguilas americanas no se han criado con éxito en cautiverio, el mercado comercial se concentra en la etapa juvenil de anguila cristal. Una vez capturadas, las angulas generalmente se venden a instalaciones de acuicultura en Asia, donde se crían hasta convertirse en adultos y se venden como alimento, incluido el sushi como unagi. La presión pesquera sobre las anguilas juveniles ha contribuido a un número récord de poblaciones bajas.

NOAA and U.S. Fish and Wildlife Service’s Offices of Law Enforcement are leading the investigation as part of the Puerto Rico and U.S. Virgin Islands Environmental Crimes Task Force, along with USCG and U.S. Customs and Border Protection. The Puerto Rico Police Bureau, Joint Forces of Rapid Action (FURA) and Puerto Rico Department of Natural and Environmental Resources also provided valuable assistance.

El abogado litigante principal Patrick M. Duggan de la Sección de Delitos Ambientales de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el fiscal federal adjunto y coordinador de litigios ambientales Seth A. Erbe de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico están procesando el caso.