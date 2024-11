Tribunal sanciona a supermercado que botó a empleado por comerse una croqueta

BARCELONA (AP) — Una corte española ratificó una sentencia que determinó que un trabajador de supermercado fue despedido ilegalmente por haberse comido una croqueta que iba a ser desechada porque ya no se vendió en la sección de charcutería de la tienda.

El trabajador fue despedido en julio de 2023, después de comerse el aperitivo frito, que estaba destinado a la basura después de que la tienda cerrara ese día.

En un veredicto al que The Associated Press tuvo acceso el miércoles, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha rechazó recientemente una apelación de la cadena de supermercados a una decisión de un tribunal inferior en mayo de 2024 a favor del trabajador.

La política de Mercadona es que los trabajadores tienen prohibido consumir cualquier producto encontrado en la tienda sin haberlo pagado previamente.

Pero el tribunal superior encontró que era una práctica común que los trabajadores picotearan productos alimenticios listos para comer que iban a acabar en la basura después del horario de cierre. En su fallo, la corte insistió en que el trabajador no comió un paquete entero de croquetas, sino una sola croqueta “la cual debe insistirse que se hallaba en el carro de productos destinados a rotura o basura al no haber tenido lugar la venta del mismo durante la apertura del establecimiento al público” y el producto “no podía ser en modo alguno puesto a la venta al día siguiente”.

La sentencia del tribunal inferior en mayo determinó que el trabajador debía ser reintegrado en su puesto y que la cadena de supermercados le pagara 39.700 euros (41.800 dólares) en salarios caídos. El tribunal superior añadió después que Mercadona también debe pagar al trabajador 600 euros (633 dólares) por sus gastos legales.

Mercadona no respondió de momento a una solicitud de The Associated Press para comentar al respecto.

Los documentos judiciales no indicaban el tipo de croqueta, que en España es un alimento popular habitualmente relleno de jamón, pollo o bacalao.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.