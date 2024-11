Piden al gobierno entrante que no se elimine el COR3

Manuel Laboy, director del COR3 pidió a la administración entrante que no se elimine la entidad.

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy Rivera insistió el miércoles, durante las Vistas Públicas del Comité de Transición, que no se elimine la entidad que dirige.

“Quiero puntualizar que el COR3, lejos de representar una capa de burocracia, es el organismo gubernamental que lidera la reconstrucción, mediante el apoyo técnico, estratégico, personalizado y continuo a los subrecipientes para que puedan navegar y cumplir con la estricta reglamentación de FEMA. Aunque todos quisiéramos que estos procesos fuesen más sencillos, la realidad del caso es que la mayoría de la normativa aplicable es de origen federal, por lo que el espacio para modificaciones es limitado. Reconozco que siempre existen áreas de oportunidad y espacio para continuar mejorando, pero muy respetuosamente llamo la atención a que cambios drásticos en la estructura y el funcionamiento de COR3, el cual está cuidadosamente engranado con FEMA, podrían ocasionar un retroceso en el progreso logrado hasta el momento y desacelerar la reconstrucción”, dijo Laboy Rivera en su ponencia.

Laboy Rivera reiteró en varias ocasiones que el bajo porcentaje que hay en proyectos (estimado entre 3 y 4 porciento), responde en gran parte a la fecha en que lograron remover los obstáculos en el gobierno federal.

“Es importante señalar que esto arrancó en el 2022, porque logramos separar y remover todas estas barreras. El propio gobierno federal establece que aquí ha habido un gran progreso, pero que todavía continúan muchos retos y desafíos. Como mencioné, falta mucho dinero por obligar por parte de FEMA, hay burocracia federal que es bastante excesiva, que posiblemente es el problema principal, particularmente el tema de cumplimiento ambiental y conservación histórica a nivel federal. Ciertamente los aumentos de los costos de proyectos de construcción y los procesos de licitación han podido también establecer desafíos adicionales. Yo recomiendo encarecidamente y de la mejor manera posible, de la mejor buena fe posible, hay necesidad de continuidad. Como dicen en el campo, ‘la chiringa está bolá, la zapata está sólida’. Ya esto arrancó, esto está corriendo y hay una gran oportunidad de los próximos cuatro años de darle una continuidad sin precedente a la reconstrucción. Y en medio de eso está el COR3 para garantizar esa reconstrucción efectiva”, expresó.

A preguntas del presidente del Comité de Transición, Ramón Luis Rivera Cruz, sobre si el gobierno federal decidiera (en un escenario hipotético 10,860 proyectos en planificación y los 3,894 proyectos que están el proceso de diseño o permisos), no aprobar extensiones de tiempo adicionales para completar los procesos, Laboy Rivera contestó que “si el proyecto no comenzó y FEMA no extendió el tiempo, se expone a una des obligación de fondos”.

No obstante, al comparar el caso de Puerto Rico con Luisiana, que lleva 20 años en el proceso de reconstrucción con los fondos que recibieron por el huracán Katrina en el 2005, expuso que “todavía en Luisiana están haciendo proyectos del 2006. Puerto Rico esta en una mejor posición y no debe llegar a ese punto. A Luisiana le han aprobado la extensión de tiempo desde el 2006 hasta el 2024. La mejor comparable es como FEMA ha tratado a Luisiana con Katrina y Puerto Rico no debería ser tratado diferente”.

Al preguntarle sobre lo que considera han sido los mayores retos expresó que la burocracia a nivel federal, sobre todo con las agencias de conservación histórica y ambiental. Sostuvo que ya superados gran parte de los obstáculos burocráticos, entiende que “el pico de la reconstrucción” se verá entre el 2025 al 2028.

Según Laboy Rivera, al inicio del año 2021, existían 1,026 proyectos ($280.8 millones) en desarrollo y 296 obras completadas ($52 millones). Actualmente, 6,099 obras ($8,382 millones) están en ejecución (adquisición de diseño, diseño, permisos y adquisición de construcción). Entretanto, 4,038 ($4,808 millones) están en construcción y 3,877 trabajos finalizaron su curso con inversiones que ascienden a $793.1 millones.