Sigue lento el escrutinio: Aún no hay resultados de los primeros precintos de San Juan

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) retomó los trabajos del escrutinio general, ayer lunes, con la intención de avanzar en el conteo de votos en los primeros precintos del distrito de San Juan. Pero, ciertos comisionados electorales no prevén prontos resultados de los escaños debido al surgimiento de complicaciones con múltiples actas.

El comisionado electoral por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, brindó detalles el lunes a Metro Puerto Rico sobre los avances y retos del proceso de escrutinio en San Juan, destacando que varias actas de los precintos 1, 2, 3 y 4 no cuadran, lo que ha generado demoras significativas. Según explicó, muchas actas han tenido que ser devueltas para corregir errores antes de continuar con el conteo.

Para el momento de la entrevista con el comisionado pipiolo, la CEE no había llevado a cabo reuniones sobre el tema, pero sí implementaron medidas.

“Sí han tomado determinaciones de las actas, añadieron cuatro mesas más para atender el embudo del cuadro de acta. Por eso por la tarde [del lunes] mejoró el proceso de adelantar el cuadro de acta, pero no lo suficiente”, detalló Aponte Berríos.

Hoy, martes, la comisión llevó a cabo una reunión con los comisionados electorales en la que se habló de controversias en cuanto a unas papeletas y se simplificaron las instrucciones sobre el conteo de cada papeleta.

Conforme a la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González “hay mucho cambio de funcionarios, quizás el que te vino ayer no necesariamente es el que te va a venir mañana, así que se simplificaron esas instrucciones de manera que pueda ser un poco más fácil la adjudicación en mesa. [...] También se alivia la carga un poco ya sacando de las mesas de escrutinio lo que es la papeleta presidencial y de plebiscito”, dijo.

De hecho, Angleró González, junto al comisionado alterno, Gerardo “Toñito” Cruz, expresaron hoy su satisfacción con la aceptación por unanimidad de su solicitud a la CEE para dar prioridad al escrutinio general de las papeletas estatales, legislativas y municipales.

“Aunque las papeletas presidencial y plebiscitaria forman parte del proceso electoral, estas no tienen un impacto directo en la elección de funcionarios, ni están vinculadas a procesos decisionales inmediatos en organismos federales. La cantidad millonaria de papeletas de estos eventos está retrasando injustificadamente el escrutinio general de los votos que eligen a los funcionarios locales. Reconocer esto y ajustar las prioridades era una necesidad imperante, y agradecemos que este planteamiento haya sido acogido de forma unánime en mesa de comisión”, destacó Angleró.

Asimismo, confirmó que aún no se ha oficializado resultados ni para un precinto, pero sí se comenzó con el conteo del distrito senatorial de Bayamón.

Mientras, el comisionado del PIP confesó que no ve probabilidad de la culminación del conteo de los escaños por San Juan.

“Ahora mismo en mesa hay maletines de cada año, pero no se ha concluido al 100% el cuadro de actas de ningún precinto. Así que ese ha sido el reto mayor, que cuadren las actas en los precintos, y en todos los precintos de San Juan, no ha cuadrado al 100%. [...] no es probable”, continuó.

Aponte Berríos, además, añadió que aunque ya se contó lo que faltaba del voto adelantado por correo, voto ausente y voto a domicilio, no se ha podido proyectar un ganador debido a la falta de cuadre de las actas.

“No se puede proyectar un ganador o ganadora hasta el momento en esos precintos, sobre todo en el dos, tres y cuatro, donde la contienda es cerrada”.

Sin embargo, señaló que, a medida que los funcionarios se familiaricen mejor con el procedimiento, el conteo debería acelerarse, especialmente al superar el área de San Juan.

Instan acelerar el escrutinio

Ante las complicaciones sobre las actas, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, urgió a la CEE a implementar medidas inmediatas para agilizar el proceso de escrutinio general, advirtiendo que la lentitud actual podría generar complicaciones en la juramentación de los funcionarios electos el próximo 2 de enero.

Vega Borges propuso aumentar el número de mesas de escrutinio de las 59 actuales a al menos 75, así como extender el horario de trabajo hasta las 8:00 p.m. Señaló que, de no tomar estas acciones rápidamente, el proceso podría prolongarse hasta el 31 de diciembre, como ocurrió en las elecciones de 2020.

“Para evitar una crisis constitucional, estas decisiones deben tomarse ahora, no en diciembre, cuando ya sería demasiado tarde,” afirmó. Según el comisionado, implementar estas medidas permitiría concluir el escrutinio antes del 24 de diciembre.

El comisionado del PIP también señaló que la modalidad híbrida adoptada para el conteo de votos, que requiere mover papeletas entre distintas mesas, ha complicado el proceso.

“Antes se resolvía todo en una sola mesa, pero ahora este movimiento de papeletas hace que el trabajo sea más lento”, indicó.