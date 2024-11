Republicanos promueven acción transfóbica en Cámara de Representantes federal

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, manifestó el martes su apoyo a un esfuerzo republicano para prohibir a la demócrata Sarah McBride —la primera persona transgénero elegida para el Congreso— usar los baños de mujeres en el Capitolio una vez que preste juramento al cargo el próximo año.

“No vamos a tener hombres en los baños de mujeres”, dijo Johnson a The Associated Press. “He sido coherente en eso con todos con los que he hablado sobre esto”.

Citando su fe cristiana, Johnson enfatizó más temprano en el día la necesidad de “tratar a todas las personas con dignidad y respeto”, y agregó: “Este es un tema que el Congreso nunca ha tenido que abordar antes, y lo vamos a hacer de manera deliberada con el consenso de los miembros al respecto”.

Una resolución propuesta el lunes por la representante republicana Nancy Mace de Carolina del Sur prohibiría a los legisladores y empleados de la Cámara “utilizar instalaciones para un solo sexo que no sean las correspondientes a su sexo biológico”. Mace dijo que el proyecto de ley está dirigido específicamente a McBride, quien fue elegida para la Cámara este mes por Delaware.

El debate sobre si se debe permitir a las personas transgénero utilizar los baños que se alinean con su identidad de género ha prevalecido en todo Estados Unidos y fue un punto central de la campaña del presidente electo Donald Trump. Al menos 11 estados han adoptado leyes que prohíben a las niñas y mujeres transgénero utilizar los baños para niñas y mujeres en las escuelas públicas y, en algunos casos, en otras instalaciones gubernamentales.

“Estoy absolutamente dispuesta a interponerme en el camino de cualquier hombre que quiera estar en un baño de mujeres, en nuestros vestuarios”, dijo Mace a los periodistas el martes. La congresista, que está en su segundo mandato, agregó que Johnson le aseguró que la disposición sobre el baño se incluiría en cualquier cambio a las reglas de la Cámara para el próximo Congreso.

“Si no lo es”, dijo, “estaré lista para tomar acción”.

Los demócratas, incluida McBride, denunciaron la iniciativa del Partido Republicano como una “intimidación” y una “distracción”.

“Este es un intento flagrante de los extremistas de extrema derecha de distraer la atención del hecho de que no tienen soluciones reales para lo que enfrentan los estadounidenses”, dijo McBride. “Deberíamos centrarnos en reducir el costo de la vivienda, la atención médica y el cuidado infantil, no en crear guerras culturales”.

La representante Katherine Clark, la demócrata número dos en la Cámara, bromeó diciendo que los republicanos de la Cámara ya han “empezado con buen pie”.

“¿De qué están hablando allí, el primer día, es de adónde va a ir un miembro de los 435, dónde va a usar el baño?”, dijo la legisladora de Massachusetts durante una conferencia de prensa el martes. “¿Ese es su objetivo?”.

McBride fue elegida para la Cámara este mes después de crearse un perfil nacional como activista LGBTQ y recaudar más de 3 millones de dólares en contribuciones de campaña de todo el país. Se convirtió en la primera persona abiertamente transgénero en dirigirse a una convención de un partido importante en los Estados Unidos en 2016, cuando habló en la Convención Nacional Demócrata.

Después de su victoria electoral a principios de este mes, McBride dijo que su victoria era “un testimonio para los habitantes de Delaware de que hemos demostrado una y otra vez que, en este estado de vecinos, juzgamos a los candidatos en función de sus ideas y no de sus identidades”.