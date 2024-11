Miembros del PPD en Comité de Transición se defienden de críticas por “traición”

Juan Zaragoza y Jorge Colberg Toro reaccionaron el martes a las expresiones hechas por algunos funcionarios del Partido Popular Democrático (PPD), por formar parte del Comité de Transición de la gobernadora electa, Jenniffer Aidyn González Colón.

“Desde hace mucho tiempo yo aprendí que yo soy primero puertorriqueño y después popular. Y en la vida hay tiempo para todo. La campaña electoral terminó. Ahora es el momento de unir esfuerzos para echar adelante al país”, dijo Jorge Colberg Toro a preguntas de la prensa.

“Yo lo que les puedo decir es que hay que crecer. Las elecciones pasaron, hay una gobernadora, tiene un mandato del pueblo, ella ha extendido su mano a las minorías. Lo que corresponde con responsabilidad es contestarlo con el mismo respeto hacer lo contrario a mi juicio sería faltar a la responsabilidad”, añadió.

Por su parte, Juan Zaragoza Gómez sostuvo que “servirle al país nunca es un acto de traición, al contrario, es un privilegio”.

El saliente senador se expresó disponible para trabajar con el gobierno de González Colón

“Sí, yo siempre he estado dispuesto a servirle al país desde la primera vez que lo hice. Va a sonar feo, verdad Desde el siglo pasado, en el 89, que empecé por primera vez como secretario auxiliar, algunos de ustedes se acuerdan, después como secretario, después como senador. Yo siempre he estado disponible para servirle al país. Nunca ha ido al gobierno buscando trabajo Porque gracias a Dios, pues siempre he tenido oportunidad de trabajo, pero no lo descartaría”.

El exsecretario de Hacienda expresó la razón que le dio la gobernadora electa para nombrarlo al comité de transición.

“Yo voté íntegro popular y se lo comuniqué a la gobernadora. Yo le dije, usted sabe que yo soy popular y que no voté por usted. Ella me dice, yo no te estoy trayendo como popular, te estoy trayendo porque hay muy poca gente que conoce el gobierno como tú, desde el punto de vista financiero. Y muy poca gente que tiene la relación con la Junta de Control Fiscal que tú tienes”, mencionó.

De paso, descartó por el momento trabajar con la Junta Fiscal.

Zaragoza Gómez insistió que apoyó a Jesús Manuel Ortiz González y que entendió que lo ayudaba en su campaña dándole espacio.

“Yo lo que quise hacer fue darle el espacio a Jesús Manuel. Fue una campaña fuerte y yo no quería que robarle protagonismo. Yo seguía apoyando al Partido Popular, apoyando a los alcaldes, a los senadores, a los representantes”.

Las vistas de transición comienzan mañana miércoles a la una de la tarde, con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) y Departamento de la Vivienda, específicamente los Fondos de Recuperación de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación de Desastres (CDBG-DR) y de mitigación (CDBG-MIT).