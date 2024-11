Legisladores del PIP no creen en “desintegrar” el partido para el 2028

La posibilidad de una unión entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), más allá de una alianza, para las elecciones generales del 2028 no parece ser una posibilidad, al menos en estos momentos para los legisladores Denis Márquez y María de Lourdes Santiago.

Ambos miembros del PIP, expresaron en entrevistas por separado que la opción de unir ambas colectividades, en lugar de realizar la llamada “Alianza de País” como en las elecciones del 2024, hasta el momento no sería una opción.

Márquez expresó en entrevista con Radio Isla 1320, que la unión de ambas colectividades no ha sido parte de una propuesta concreta a dos semanas de las elecciones generales y que habrá que esperar al próximo proceso electoral para conocer cuáles vías tomarán ambas colectividades en búsqueda de un triunfo.

“Eso no está en el escenario actualmente, no es parte de un diálogo actualmente, no es parte de una propuesta política, la posición del PIP es seguir existiendo como partido político con más de 78 años de historia, promoviendo la búsqueda de alternativas, de concretar y afianzar las alianzas en Puerto Rico. ¿Qué va a pasar de aquí a tres años cuando comience nuevamente el proceso electoral? Lo veremos en ese momento”, expresó Márquez.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago, fue enfática en que “desintegrar” el PIP para convertirlo en otra colectividad junto al MVC no es una opción ante los resultados que obtuvo la independencia en el plebiscito del pasado 5 de noviembre del 2024.

“Eso requeriría la creación de un partido que no sea el PIP, ni Victoria Ciudadana…Lo ideal serían las candidaturas coaligadas, eso lo intentamos y fracasamos en el Tribunal, así que esa vía que es la lógica y la sensata no está jurídicamente disponible. Con un 30% de votos por la independencia en la papeleta de estatus, no me parece que es un buen momento para eliminar la presencia electoral organizada del PIP, así que para nosotros desintegrar el Partido Independentista para convertirnos en otra cosa, en este momento no es una opción. Tendremos que explorar cuáles son las otras posibilidades”, expresó Santiago en entrevista con el podcast del analista político Enrique “Kike” Cruz.

Sus expresiones se dan en el contexto de la posibilidad de unir ambas colectividades para las elecciones del 2028 y la búsqueda de alternativas, luego de que fallaran en la búsqueda de realizar candidaturas coaligadas, algo que fue rechazado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El candidato a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau, quien fue apoyado por la “alianza de país”, obtuvo sobre 370,000 votos, según el conteo de la noche del evento, reflejado en la página de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), lo que totaliza un 32% de los votos. Sin embargo, en la candidatura para la comisaría residente, la aspirante del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, solo obtuvo casi 108 mil votos, lo que refleja una diferencia en los votos obtenidos tras la alianza entre ambas colectividades.