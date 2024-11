Elizabeth Torres regresa a la isla y asegura “no se quita”

La ex delegada congresional, Elizabeth Torres Rodríguez, publicó hoy, martes, en sus redes sociales, un video en el que anuncia que volvió a Puerto Rico luego de haber estado en un viaje de 10 días en Argentina.

En el video, mostró su descontento hacia quienes pensaron que ella no regresaría a la isla diciendo que “esa es la razón por la que el pueblo de Puerto Rico votó por Kamala Harris, porque se creen todo lo que escuchan en los medios. Bueno, vamos a la carga porque los bravos no nos quitamos”.

Su incomodidad surge a raíz de unas expresiones que hizo semanas antes en su cuenta personal de X (antes Twitter) alusivas a un viaje solo de ida. En la imágen, estaba ella en lo que parecía ser un aeropuerto y con una maleta. También, había comentado, en pasadas entrevistas, que si no era electa como senadora por acumulación independiente, no tendría “incentivo” para quedarse.

“Si yo no salgo electa yo no tengo incentivo para quedarme aquí porque lo que me retiene es esta carrera política porque yo quiero ser parte del cambio”, indicó Torres Rodríguez.

Según datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), con el 99.87% de los colegios electorales contabilizados, Torres Rodríguez obtuvo 9,314 votos, lo que equivale a un 0.95%.

Al regresar a la isla, se presume que se trató de unas cortas vacaciones por la ciudad argentina.