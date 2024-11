Presidenta alterna de la CEE reconoce persistencia de descuadres en el escrutinio general

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, informó el lunes que persisten los descuadres en las actas del escrutinio general tras las elecciones, señalando que el fenómeno se debe principalmente al manejo de los votos por nominación directa.

Padilla Rivera explicó que, aunque se han contabilizado cinco precintos hasta el momento y se han visto avances en el proceso, las actas continúan presentando inconsistencias que deben ser atendidas con rigurosidad.

“El precinto 1, que fueron las primeras que no cuadraron el primer día, se continúa cuadrando. Sabemos y reconocemos que todos queremos avanzar en el proceso y que todo cuadre, pero evidentemente nosotros no vamos a atender livianamente el asunto del cuadre de actas. Es un asunto que se atiende de manera rigurosa”, afirmó.

La funcionaria detalló que los descuadres se originan, en gran medida, por la adjudicación de votos en la columna de nominación directa.

“El asunto de la nominación directa provoca que se cuente un voto a favor de un candidato que está en esa columna escrito. El poner a una persona o un nombre en la nominación directa provoca que en otras columnas se les resta un número y se le sume a la nominación directa. Ese cuadre provoca que las actas descuadren, y una acta descuadrada no pasa por control de actas; tiene que regresar”, explicó Padilla Rivera.

Ante las preguntas sobre cuándo se espera culminar el escrutinio en San Juan, la presidenta alterna indicó que se proyecta finalizar el cuadre de actas de los cinco precintos de la capital entre el miércoles y el jueves de esta semana. Sin embargo, subrayó que el proceso no puede apresurarse a costa de la precisión y confiabilidad de los resultados.

“Todos queremos avanzar, queremos que esto ya a mediados de diciembre oficialmente podamos decir: estos son los resultados, estos son los ganadores oficiales de la contienda. En el balance de intereses, queremos ver qué es lo que mejor le conviene al proceso y qué es lo que nosotros queremos proteger en este momento”, sostuvo.

Padilla Rivera también se refirió a la posibilidad de aumentar el número de mesas de trabajo o extender el horario para acelerar el escrutinio, tal como lo solicitó el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

“Esos asuntos tanto de mesas como de horario no están escritos en piedra. A medida que vamos avanzando, podríamos ver cómo podríamos aumentar tanto el horario de trabajo como las mesas”, señaló, aunque aclaró que esta decisión aún no ha sido formalizada por el pleno de la Comisión.

La presidenta alterna enfatizó que, si bien es importante avanzar en el proceso, se debe garantizar que las actas cuadren correctamente para evitar errores que puedan afectar la integridad del escrutinio.

“Yo puedo aumentar el horario de trabajo, pero si las actas siguen descuadrando, entonces no hay un balance. Queremos que los resultados sean oficiales. Queremos que cada vez que vayamos al sistema de la Comisión Estatal de Elecciones podamos ver un mayor porcentaje de colegios reportados”, manifestó.

En respuesta a señalamientos sobre una posible intervención de su parte para colocar observadores o funcionarios en mesas relacionadas con el PNP, Padilla Rivera negó categóricamente dichas afirmaciones.

“En lo absoluto, y tengo que categorizar siempre: esta presidenta ha hablado con honestidad al país. Nunca ha habido intervención por parte mía respecto de colocar observadores o funcionarios que respondan a algún interés particular de esta presidenta para ningún partido en particular. Todo lo que hemos trabajado lo hemos hecho de una manera institucional, no pretendiendo un interés para un partido versus otro”, aseveró.

La funcionaria concluyó reiterando el compromiso de la CEE con la transparencia y la exactitud en el proceso electoral.

“Tenemos que hacer un balance. De igual manera queremos avanzar, queremos que ya a mediados de diciembre oficialmente podamos decir: estos son los resultados, estos son los ganadores oficiales de la contienda. En el balance de intereses, queremos ver qué es lo que mejor le conviene al proceso y qué es lo que nosotros queremos proteger en este momento”, finalizó.

Los descuadres en las actas y el manejo de los votos por nominación directa continúan siendo los principales retos en el escrutinio general.