Más de 140 soldados de la Guardia Nacional parten hacia Medio Oriente

La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) anunció este lunes la partida de más de 140 soldados de la Compañía Química 482 hacia el Medio Oriente para cumplir con una misión de apoyo a nivel federal. La despedida se realizó el domingo, con la presencia del ayudante general de Puerto Rico, general de división Miguel Méndez.

“Nuestros soldados están preparados para superar los retos que les esperan con valentía y dedicación. Sé que representarán a Puerto Rico con honor y cumplirán con su misión exitosamente”, expresó el General Méndez durante el evento.

La misión forma parte de los esfuerzos globales de la GNPR en colaboración con fuerzas aliadas para promover la estabilidad y seguridad internacional. Los soldados tendrán un rol crucial en las operaciones conjuntas.

La GNPR aseguró que mantendrá comunicación constante con los soldados y sus familias durante la misión, priorizando el bienestar de todos los involucrados.

BEIRUT (AP) — Un ataque aéreo israelí impactó en una zona residencial densamente poblada en la capital del Líbano cerca de importantes edificios gubernamentales y diplomáticos el lunes por la noche, matando al menos a cinco personas mientras Estados Unidos avanzaba con los esfuerzos para un alto al fuego.

La agencia estatal de noticias del Líbano informó que dos misiles golpearon el área del barrio de Zoqaq al-Blat de Beirut, donde se encuentran la sede local de la ONU y los edificios del Parlamento y la oficina del primer ministro.

Desde finales de septiembre, Israel ha intensificado su bombardeo sobre el Líbano, prometiendo debilitar severamente al grupo político-militar Hezbollah Irán y poner fin a sus lanzamientos de cohetes contra territorio israelí.

Estados Unidos ha estado trabajando en una propuesta de alto al fuego que retiraría las fuerzas terrestres israelíes de Líbano y alejaría a las fuerzas de Hezbollah de la frontera israelí. Se espera que el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, un aliado de Hezbollah que está mediando con los militantes, se reúna con el enviado estadounidense Amos Hochstein en la capital libanesa el martes. La Casa Blanca no ha confirmado la visita de Hochstein.

El ministro de Trabajo libanés, Mostafa Bayram, quien se reunió con Berri el lunes, dijo que el Líbano transmitiría su “posición positiva” a la última propuesta estadounidense.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque, que también hirió a 24 personas, según el Ministerio de Salud libanés.

Muchas áreas del centro de Beirut, incluyendo Zoqaq al-Blat, se han convertido en refugio para muchas de las aproximadamente 1 millón de personas desplazadas por el conflicto. El ataque también ocurrió cerca de una Husainiya, una mezquita chiíta.

El objetivo del ataque aéreo no estaba claro, y el ejército israelí no emitió una advertencia previa. Las sirenas de las ambulancias resonaban por las calles mientras un fotógrafo de Associated Press en la escena observaba víctimas significativas en la calle.

Fue el segundo día consecutivo de ataques israelíes en el centro de Beirut después de más de un mes de pausa. El domingo, un ataque en el área de Ras el-Nabaa mató al portavoz Hezbollah Mohammed Afif, junto con otras seis personas, incluida una mujer. Más tarde ese día, cuatro personas murieron en un ataque separado en el distrito comercial de Mar Elias.

El ejército israelí no ha dicho cuál fue el objetivo de ese ataque.

Minutos después del ataque del lunes, el primer ministro interino de Líbano, Najib Mikati, dijo en una publicación en X, “Todos los países y responsables están obligados a poner fin a la agresión israelí sangrienta y destructiva sobre Líbano y a implementar resoluciones internacionales, notablemente la Resolución 1701″.

La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 2006, puso fin a una guerra de un mes entre Israel y Hezbollah y tenía la intención de crear una zona de amortiguamiento en el sur de Líbano. Sin embargo, ninguno de los bandos la ha acatado cabalmente.

La resolución está nuevamente sobre la mesa como parte de una propuesta estadounidense para un acuerdo de alto al fuego, con el objetivo de poner fin a 13 meses de intercambios de fuego entre Israel y Hezbollah.

Las fuerzas terrestres israelíes, que invadieron el sur de Líbano el 1 de octubre, se retirarían completamente de Líbano, donde el ejército libanés y la fuerza de paz de la ONU serían la presencia armada exclusiva al sur del río Litani de Líbano. Hezbollah se retiraría de la zona.

Un diplomático occidental familiarizado con las conversaciones dijo a The Associated Press que hay un sentido de “optimismo cauteloso”. El diplomático, que habló bajo condición de anonimato para discutir negociaciones confidenciales, dijo sin embargo que un acuerdo final estaba “todavía en manos” de los actores en guerra.

Se dice que Israel está presionando por garantías de que puede continuar actuando militarmente contra Hezbollah si es necesario, una demanda que los libaneses probablemente no aceptarán. El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, dijo que Israel continuaría atacando la infraestructura de Hezbollah mientras Estados Unidos y otros países lideraban las negociaciones para el alto al fuego. “La campaña militar continuará hasta que se elimine la amenaza inmediata desde Líbano”, dijo.

También el lunes, Hezbollah lanzó docenas de proyectiles contra Israel. Un cohete que impactó en la ciudad israelí del norte de Shfaram mató a una mujer e hirió a 10, según los servicios de rescate Magen David Adom de Israel.

Más de 3.400 personas han muerto en el Líbano por fuego israelí — el 80% de ellas en las últimas ocho semanas — según el Ministerio de Salud de Líbano. En Israel, 77 personas, incluidos 31 soldados, han perecido por proyectiles de Hezbollah, mientras que más de 50 soldados han muerto en la ofensiva terrestre israelí.

Israel ha dicho que está atacando a Hezbollah para asegurar que miles de israelíes puedan regresar a sus hogares cerca de la frontera.