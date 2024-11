Reclaman a la Comisión de Juegos no otorgar más licencias para operar maquinas de video juego al hipódromo Camarero

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, solicitó a la Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJPR), que no evalúe la otorgación de licencias para ningún otro terminal de Sistemas de Video Juego, las lmaquinitas tragamonedas, en el hipódromo Camarero Race Track, ya que la compañía adeuda sobre de 2.5 millones de dólares al Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC).

Aponte también reclamó a la CJPR un agresivo programa de auditoría sobre las máquinas en ruta instaladas en establecimientos como gasolineras y supermercados, entre otros.

“Sencillamente NO. No se puede ni tan siquiera evaluar entregarle al hipódromo más licencias para operar maquinitas de video juego para adultos. Por el contrario, debería haber alguna acción ante el craso y descarado incumplimiento en los pagos al Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos. En estos momentos adeudan $2.5 millones, lo que significa que no han pagado en 10 años, pues, de acuerdo con la Ley 74 del 6 de abril de 2006, mejor conocida como la ‘Ley del Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico’ se supone que el hipódromo pague $250,000 anuales a este vital programa”, comentó el representante del Partido Nuevo Progresista.

Las expresiones de Aponte surgen luego de que la CJPR confirmara que evalúa enmendar el actual reglamento hípico para otorgar más licencias al hipódromo para operar las maquinitas de video juego para adultos.

“De acuerdo con múltiples estudios, en Puerto Rico existen alrededor de 55,000 ciudadanos con adicción a los juegos de azar. Para combatir este terrible mal social que tanto sufrimiento le causa a las familias puertorriqueñas, se implementó la Ley 74 de 2006 y en la misma se estipulo que la empresa que administra la jugada del ‘pool’ en las carreras de caballos tendrá que desembolsar $250,000 anuales para el PAJC. El hipódromo ha obviado esto por casi una década. Estamos en contra de que se evalúe, mucho menos se otorguen más licencias para operar maquinitas. El incumplimiento es abismal y habla por sí solo”, añadió el legislador.

“Hago un llamado al Comisionado Interino Juegos a que ordene el personal técnico para inspeccionar las llamadas maquinitas en línea que operan en algunos negocios como gasolineras y supermercados, donde, la información recibida es que, no se juegan caballos y el permiso para “agencia hípica” parece ser sólo un subterfugio para operar maquinitas. Si tiene que pedir un aumento en el presupuesto para más inspectores que lo haga, pues se evaluará, pero tiene que hacer cumplir la Ley. La inspección de estas maquinitas debe ser constante y detallada, todas tienen que cumplir con la Ley”, sostuvo Aponte.