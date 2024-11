Autoridades locales atentas a condiciones inestables del tiempo

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, informó que las agencias están pendientes de cualquier situación que ocurra por las condiciones del tiempo.

“Todas las zonas del NMEAD, las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias (OMME) y las agencias de gobierno estamos trabajando en coordinación para poder atender cualquier situación de emergencia. Más es importante que la gente se proteja y evite que ocurra una tragedia”, manifestó Correa Filomeno en declaraciones escritas.

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez, señaló que han estado trabajando situaciones en las carreteras provocadas por inundaciones y deslizamientos.

“Nuestras brigadas del DTOP han estado atendiendo los incidentes en las carreteras y apoyando a los alcaldes, así como Manejo de Emergencias. Se han preparado estimados de costos para trabajar con los alcaldes y utilizando los recursos de nuestras agencias, como la Autoridad de Carreteras, para trabajar las reparaciones de emergencia. La limpieza de derrumbes y escombros está siendo atendida con brigadas internas, contratistas y en colaboración con los municipios y según el clima permita, continuaremos los trabajos de limpieza y comenzaremos las reparaciones de emergencia de inmediato”, detalló Vélez Vega.

Por su parte, el secretario interino del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Robert Méndez, indicó que “las 13 casas de bombas administradas por el DRNA están operando de manera efectiva y cuentan con sistemas de redundancia, así como con el personal capacitado para manejar este tipo de situaciones. Nuestro equipo se mantiene en constante monitoreo de las condiciones del tiempo para garantizar su funcionamiento óptimo durante este periodo de lluvias intensas. Exhortamos a los ciudadanos a mantenerse alejados de ríos y playas, ya que las condiciones actuales podrían representar riesgos significativos. La seguridad de todos es nuestra prioridad, y con la colaboración de la ciudadanía, podemos prevenir incidentes lamentables”.

Además, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, señaló que todos los Negociados y las zonas operacionales del NMEAD están en alerta para atender cualquier emergencia.

“Mantenemos comunicación constante con los alcaldes atendiendo sus peticiones y asignarle recursos necesarios para atender cualquier eventualidad. Nuestro equipo está en coordinación para una respuesta rápida y efectiva, como siempre lo hemos hecho. Exhortamos a los ciudadanos a tomar todas las medidas de seguridad ante el mal tiempo que se espera hoy, incluyendo el riesgo a inundaciones y el peligro en las playas por las fuertes marejadas”, dijo Torres.

El meteorólogo y coordinador de Avisos del SNM, Ernesto Morales, reiteró que “la seguridad del público debe ser siempre la prioridad principal cuando se enfrenta a condiciones peligrosas como lluvias fuertes, tormentas eléctricas y oleaje peligroso. Es esencial seguir los avisos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología y mantenerse informado mediante boletines meteorológicos. Estos boletines se emiten para que las autoridades y el público en general tome las decisiones correctas”.

Correa Filomeno añadió que “lamentablemente anoche, una persona falleció en Yabucoa tras atravesar un puente inundado que arrastró el vehículo por la fuerte lluvia que afectó la zona este de Puerto Rico. Esta tarde y hasta esta noche se espera que las condiciones del tiempo continúen lluviosas, por lo que reiteramos el llamado a las personas a no transitar ni atravesar vías inundadas, y a no visitar ríos ni lagos. Igualmente, el mar está peligroso, por lo que no queremos a nadie en nuestras playas. Evitemos desgracias”.

Pronostican alta actividad de lluvia durante el día de hoy, se sugiere precaución ante las marejadas y oleaje picado

Durante el día de hoy, domingo se espera otro frente frío que traerá otro episodio de aguaceros y tormentas eléctricas.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), a causa de las lluvias habrán ríos crecidos y suelos saturados, y se podrían desarrollar inundaciones en las islas, pero son más probables en el este de Puerto Rico.

Tras el paso del frente, mejorará el tiempo y se pondrá mucho más fresco, al menos hasta el próximo miércoles.

No obstante, las playas siguen peligrosas por la llegada de una marejada, con olas rompientes por encima de los 10 pies que crearán condiciones peligrosas para los bañistas.

Es posible que ocurra erosión costera e inundaciones costeras menores en sectores vulnerables. Las condiciones marítimas y costeras deben mejorar mañana.

Están vigentes advertencias para embarcaciones pequeñas, advertencias de inundaciones costeras, avisos de alto oleaje y un alto riesgo de corrientes de resaca.

Para hoy, el día estará mayormente nublado con tormentas eléctricas aisladas. Lluvias dispersas en la mañana, aumentando a lluvias numerosas por la tarde. Temperatura máxima alrededor de 86°F, disminuyendo en la tarde. Vientos del norte de 5 a 10 mph. Probabilidad de lluvia 70%.

Esta noche, estará nublado con lluvias abundantes y tormentas eléctricas aisladas en la noche, luego variando a parcialmente nublado con lluvias dispersas después de la medianoche. Temperatura mínima alrededor de 77°F. Vientos del noreste de 10 a 15 mph. Probabilidad de lluvia 70%.

Mañanal lunes, estará parcialmente nublado con lluvias aisladas en la mañana, seguido de un día soleado en la tarde. Temperatura máxima alrededor de 84°F, disminuyendo en la tarde. Vientos del norte de 5 a 10 mph. Probabilidad de lluvia 20%.