Alexandra Lúgaro aún no piensa regresar a la contienda por la gobernación en 2028

La excandidata a la gobernación y ahora analista política, Alexandra Lúgaro Aponte, no quiso responder si dentro de sus planes está aspirar a algún puesto electivo en las próximas elecciones del 2028.

Lúgaro Aponte, reconoció que “es muy temprano para tomar esas decisiones” durante una entrevista con Jorge Pabón “Molusco”, cuando el hijo del locutor, Ocean Pabón, le preguntó si le gustaría volver a correr por la candidatura a la gobernación de Puerto Rico.

En un nuevo formato de entrevista, Molusco entrevistó, junto a su hijo, a la excandidata y a su hija Valentina Natal. Entre los temas que se tocaron, hablaron de una posible revalidación para las próximas elecciones del 2028.

Lúgaro corrió a la gobernación como candidata independiente en 2016, luego, en 2020 como candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y en 2024, se ha desempeñado como analista política en distintos medios y plataformas.

Para las elecciones generales del 2028, Lúgaro afirmó que el trabajo es fiscalizar al gobierno incumbente. Asimismo, mencionó que las personas en Puerto Rico cambiaron de manera positiva pero también negativa en estas elecciones del pasado 5 de noviembre.

“Puerto Rico cambió en todos los sentidos, y así como hay cosas buenas que se están dando y cambios positivos, también veo algo bien negativo en el ambiente y es como nuestra incapacidad de unirnos, como esta sed de estar siempre en guerra con el lado contrario. Entonces, por ejemplo, yo hice un análisis hoy sobre el video de Jennifer González y Pablo José, y me parece bien que dos personas de partidos distintos estén trabajando juntas”, dijo Lúgaro.

La analista se refería al video del comisionado electo Pablo José Hernández Rivera y la gobernadora electa Jennifer González Colón en el que ambos brindan un breve informe de lo que fue la primera reunión formal de este próximo gobierno. Ambos candidatos son de partidos contrarios, uno siendo del Partido Popular Democrático (PPD) y la otra del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El triunfo del PNP no fue sorpresa para Lúgaro

“Que ganara el PNP no fue lo más triste, lo más triste fue sentir que retrocedimos. Cuando uno ve ese mapa pintado de rojo y azul otra vez, y vemos los números que sacaron los diferentes legisladores, volvimos a los niveles del 2016 y como la política es una carrera, un relevo, pues me da un poco de pena con Puerto Rico porque la gente no se da cuenta del camino que llevamos”, indicó Lúgaro.

“El país tiene que moverse a otro tipo de madurez en la política y la gente dice ‘cómo tu puedes favorecer personas q son del penepé', pero no es favorecerlos, son las personas electas y uno quiere que les vaya bien porque a medida que les van bien, le va bien al país, y estamos en un grado de odio hacia el que piensa distinto a nosotros que somos capaces de desearle el mal a la persona encargada de tomar las riendas del país y no creo que debamos llegar a ese punto”, añadió.

Valentina secundó a su mamá diciendo que ella no volverá a correr para ningún puesto político.