Muere el expresidente de la Universidad Interamericana, el licenciado Manuel J. Fernós

El licenciado Manuel Fernós, expresidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), falleció hoy, por causas que no han sido reveladas.

Fernós fue presidente de la UIPR desde 1999 hasta 2022, tras ser destituido por la Junta de Síndicos de esa institución acdémica, lo que ocasionó una batalla civil entre él y la universidad.

PUBLICIDAD

Tenía 76 años.

“Mis condolencias a los familiares, amigos y colaboradores del recién fallecido Dr. Manuel Fernós, quien como presidente de la Inter me reclutó como profesor universitario en su recinto, donde he laborado por una docena de años”, escribió en las redes sociales el ex senador Kenneth McClintock.

Mis condolencias a los familiares, amigos y colaboradores del recién fallecido Dr. Manuel Fernós, quien como presidente de la Inter me reclutó como profesor universitario en su recinto @intermetropr , donde he laborado por una docena de años. — Kenneth Davison McClintock (He/Him/Él) (@PRKDMc) November 16, 2024

De igual manera, la gobernadora electa de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jennifer González también mostró sus condolencias ante la partida de Fernós.

Hoy nos sorprende la partida del licenciado Manuel J. Fernós, expresidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien dedicó su vida al desarrollo de la educación y a la búsqueda de la justicia. Como egresada de esa institución y como puertorriqueña, me uno a las… pic.twitter.com/GxFpecU5Us — Jenniffer González (@Jenniffer) November 16, 2024

Fernós fue egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo el Juris Doctor, y realizó una maestría en Derecho en New York University. Además, tenía un diploma de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, presidió la Hispanic Educational Telecomunication Systems y fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Universidades (adscrita a la UNESCO).