Candidato de Trump para secretario de Defensa fue acusado de agresión sexual

WASHINGTON (AP) — Pete Hegseth, un popular presentador de Fox News que es el candidato de Donald Trump para dirigir el Departamento de Defensa, fue acusado de agresión sexual en 2017 después de una aparición en un evento de mujeres republicanas en Monterey, California, según un comunicado emitido por la ciudad. No se presentaron cargos en el caso.

El abogado de Hegseth, Timothy Parlatore, dijo a The Associated Press que las acusaciones eran “completamente falsas”.

“Esto fue investigado por la policía en ese momento y no encontraron evidencia”, dijo Parlatore.

Los funcionarios de la ciudad de Monterey se negaron a publicar un informe policial que documentara las acusaciones y en su lugar emitieron una breve declaración el jueves por la noche en respuesta a las preguntas de la prensa.

Según esa declaración, la policía de Monterey fue contactada en octubre de 2017 para investigar una agresión sexual que supuestamente tuvo lugar varios días antes en el Hotel Hyatt Regency en Monterey y que involucró a Hegseth.

La persona que denunció la agresión (cuyo nombre, edad y sexo no fueron revelados) tenía hematomas en el muslo derecho. No hubo armas involucradas en el encuentro, dijo la persona a la policía. El incidente ocurrió en algún momento entre las 11:59 p.m. del 7 de octubre y las 7 a.m. de la mañana siguiente, según el comunicado de la ciudad.

Hegseth estaba en la ciudad en ese momento para dirigirse a la Federación de Mujeres Republicanas de California durante una cena de banquete celebrada en la convención bienal del grupo, según publicaciones en las redes sociales y materiales promocionales de ese momento.

El jueves, Vanity Fair fue el primer medio en informar sobre la presunta agresión.

Los funcionarios de la ciudad de Monterey dijeron que no revelaron más detalles incluidos en el informe policial porque incluía análisis y conclusiones de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que están exentos de divulgación según la ley de registros públicos del estado.

En el momento de la presunta agresión en 2017, Hegseth, que ahora tiene 44 años, se estaba divorciando de su segunda esposa, con quien tiene tres hijos. Ella solicitó el divorcio después de que él tuviera un hijo con una productora de Fox News que ahora es su esposa, según los registros judiciales y las publicaciones de Hegseth en las redes sociales. Su primer matrimonio terminó en 2009, también después de una infidelidad por parte de Hegseth, según los registros judiciales.

En un comunicado, Steven Cheung, portavoz de la transición de Trump, dijo que el presidente electo está “nominando candidatos de alto calibre y extremadamente calificados para servir en su administración”.

“El señor Hegseth ha negado enérgicamente todas y cada una de las acusaciones, y no se presentaron cargos. Esperamos su confirmación como Secretario de Defensa de los Estados Unidos para que pueda comenzar desde el primer día a hacer que Estados Unidos sea seguro y grande nuevamente”, dijo Cheung.

Trump eligió a Hegseth esta semana para servir como secretario de Defensa. Hegseth ha desarrollado una estrecha relación con Trump, quien, según se informa, también lo consideró para un puesto en su primera administración. Hegseth ha presionado a Trump para que libere a los miembros del servicio acusados de crímenes de guerra.

Un conservador acérrimo que abraza las políticas de “Estados Unidos primero” de Trump, ha presionado para que el ejército sea más letal. Durante una entrevista en el podcast “The Shawn Ryan Show”, dijo que permitir que las mujeres sirvan en combate perjudica ese esfuerzo.

“Todo lo que implica que hombres y mujeres sirvan juntos hace que la situación sea más complicada, y la complicación en el combate significa que las bajas son peores”, dijo Hegseth.