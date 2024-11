Aunque caro, el huevo importado es el más barato para los supermercados

En los pasados días se ha experimentado un alza en los precios de los huevos en Puerto Rico, afectando de manera directa al bolsillo de las familias de la isla.

Recientemente la docena del huevo importado logró un precio de $10 dólares por docena, un aumento significativo comparado con el huevo local, actualmente vendido en hasta $5 dólares por docena.

PUBLICIDAD

De hecho, se identificó que los supermercados podrían gastar desde $125 a $140 dólares por una caja con 30 docenas de huevo importado. Mientras, por la misma cantidad de huevo local, gastarían aproximadamente $90 dólares.

Telemundo entrevistó a varios consumidores en supermercados locales sobre el porqué optaron por la compra del huevo importado, lo que resultó ser en una tendencia basada en costumbre.

Según el economista José Caraballo Cueto, el aumento del huevo importado responde a la crisis aviar que actualmente enfrenta los Estados Unidos, y ha reducido la oferta de huevos.

“En consecuencia, se ha elevado su precio en los mercados”, dijo el economista.

Sin embargo, destacó que la situación ofrece una oportunidad para los agricultores locales.

PUBLICIDAD

“Ahí tienen una oportunidad muy grande los agricultores de Puerto Rico porque pueden sustituir importaciones y eso puede ayudar a la economía entonces crecer”, continuó.

El economista se posicionó en los zapatos de un consumidor y argumentó, además, que los huevos locales ofrecen ventajas.

“La docena de huevos criollos es más cantidad que la docena importada. El huevo local es más grande. Realmente te están vendiendo más por el dólar. […] no es completamente comparable al importado”.

Sin embargo, no todas las familias tienen el mismo acceso a la docena más barata actualmente. Como también consumidor, Caraballo Cueto detalló que muchos supermercados no venden huevos locales.

“Eso ha sido un reto para mí, que consumo una docena cada tres días. Los supermercados deben apoyar más los productos locales, así la economía mejora y ganamos todos”, confesó.

¿Por qué los huevos importados?

Ante el alza en el costo del huevo importado, se levanta el cuestionamiento sobre el porqué los supermercados optan por las docenas estadounidenses.

Para el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, la producción local de huevos no es suficiente para cubrir la demanda en Puerto Rico.

“Los supermercados quisieran tener más huevo local pero el problema con el huevo local es que no cubre la demanda. La producción no cubre la demandada que no se espera que en ningún momento cercano puedo cubrir ni siquiera la mitad de la demanda que existe”, comenzó el vicepresidente.

Asimismo, señaló que el huevo local suele ser más económico, aunque no siempre es el caso debido a la volatilidad de su precio en el mercado internacional.

“En estos días el índice de precio, y es posible que es el producto en la categoría de alimentos que más subió en los pasados 12 meses. Ese es el de Estados Unidos, evidentemente el que importamos […] y esos se traduce ahora. Pero de repente en un par de meses ocurre lo contrario”, dijo.

A pesar de las fluctuaciones en el precio de las docenas de huevo, Reyes Alfonso afirmó que el ingrediente principal del precio siempre será el costo del producto con la ganancia del supermercado incluido. Pero, continuó indicando que es el huevo más barato.

“Se le añade un margen de ganancia, y lo que cuesta traerlo. Pero, típicamente, aún así, el costo del huevo importado tiende a ser más barato”, concluyó.