Pierluisi hablará con la gobernadora electa antes de convocar la sesión extraordinaria

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia aseguró el jueves que todavía no hay una determinación sobre si va a convocar una sesión extraordinaria, luego de que la gobernadora electa, Jenniffer Aidyn González Colón expresara su rechazo a la movida.

“Bueno, yo lo que había dicho y repito es que sí es posible que se convoque una extraordinaria, pero yo no he tomado esa decisión, he tenido conversaciones preliminares con el liderato legislativo y antes de tomar esa decisión pues discutiría el asunto con la gobernadora electa. Hay asuntos pendientes que son importantes, hay nombramientos, por ejemplo, que quedaron pendientes en la sesión extraordinaria y que merecen ser considerados por el Senado. También hay nombramientos que expiran en este futuro cercano que también sería bueno que sean considerados por el Senado”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Entonces en cuanto en cuanto a legislación, las que yo he mencionado son varias, por ejemplo, se aprobaron leyes que tienen errores y ya los hemos identificado y hay y hemos contactado los coautores de esos proyectos de ley y han presentado medidas para corregir esos errores y es importante que se aprueben porque no queremos dejar legislación defectuosa en los libros de derecho. Entonces, por otro lado, hay asuntos como el impuesto mínimo global que es de gran preocupación para empresas foráneas, particularmente europeas, que están haciendo negocios en el sector de la manufactura y les preocupa que ese impuesto mínimo global les aplica a partir de enero, del 1 de enero, así que ese sector quisiera que se atiende ese tema. El sector comercial en general siempre ha pedido que se atienda el tema del Impuesto al Inventario, así que esos son los temas que me vienen a la mente. Obviamente esta decisión no se ha tomado, como yo dije anteriormente, yo no quiero causar controversias innecesarias, así que de ocurrir una extraordinaria será porque hay un preacuerdo con el liderato legislativo y ciertamente que ya yo he discutido el asunto con la gobernadora electa y no tiene mayor objeción a la misma”, añadió.

Sobre los nombramientos que le gustaría atender, el gobernador insistió en que no se trata de acomodar personas de confianza o jefes de agencia en plazas vacantes en el gobierno.

“Primero no es mi intención hacer eso, aparte de eso estamos hablando de nombramientos que, si yo hago como gobernador, pero que tienen que ser confirmados por el Senado y sabemos que la mayoría en el Senado no es de mi partido, o sea, mi partido no tiene el control del Senado, o sea que, si a alguien le preocupa que es un atornillamiento por decir personas identificadas con mi partido, pues eso realmente no es posible. Estamos hablando de nombramientos que ya fueron sometidos y no se pudieron atender en la sesión extraordinaria. Pueden ser jueces, pueden ser fiscales, procuradores, registradores. Por otro lado, también tenemos jueces que yo nombré en el receso porque se les expiró su término y lo ideal es que sean confirmados porque están ejerciendo el cargo sin tener esa confirmación. Doy eso como ejemplos. Mi intención no es nombrar, por ejemplo, jueces del Supremo. Ahora mismo no hay vacante, bueno, hay una vacante actualmente, pero esa no es mi intención. Yo voy a tener la mayor deferencia de la gobernadora electa para que ella sea la que haga ese tipo de nombramiento. También tenemos una vacante en la Procuraduría de la Mujer, así que tampoco es mi intención yo llenar esa vacante. La próxima gobernadora lo hará y de igual manera ese es el caso con el contralor. Esa vacante, esas vacantes bien importantes, obviamente yo las dejaría para que la próxima gobernadora se ocupe de hacer los nombramientos y la próxima legislatura, particularmente el Senado, los refrende. Pero otra vez, mi intención, yo nunca, o sea, yo siempre he dicho que existe la posibilidad de convocar una extraordinaria. Quiero evitar controversias. ¿Cómo lo hago? Pues teniendo conversaciones con el liderato legislativo, por un lado, y obviamente con la gobernadora electa. La decisión no se ha tomado. Hay un listado preliminar de medidas legislativas, como les dije, algunas son para corregir errores en leyes ya aprobadas, así que, pero es un listado preliminar, no se ha tomado decisión y yo me sentado, yo ya he tenido conversaciones y tendré otras conversaciones antes de tomar esa decisión”, expresó.

Las declaraciones del gobernador se dieron en un aparte con la prensa, luego de participar de la graduación de la clase 2024-01 del Negociado del Cuerpo de Bomberos en Ponce.

Ayer, la gobernadora electa, catalogó como “innecesaria” una sesión extraordinaria de la presente administración e indicó que se espere a que entre en funciones la nueva Asamblea Legislativa en enero del 2025.