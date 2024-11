Jessika Padilla sobre alegaciones de Mariana Nogales: “No es correcto”

La presidenta alterna de la Comisión Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, dijo el miércoles que los votos de nominación directa para la candidatura de Representante por Acumulación no tienen recuento y no son ciertas las alegaciones de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, quien la acusó de no querer contar sus votos.

“Que no es correcto. No es correcto sus alegaciones”, respondió Padilla Rivera a preguntas de la prensa.

Expuso que, a pesar de la cantidad de votos por nominación directa, esa cifra no reta la undécima posición que en la noche del evento obtuvo sobre 62 mil votos.

“En el caso que Mickey Mouse tenga 29,145 (votos), que es lo que hay aquí, aquí es nominación directa. Hemos tenido a La Comay, hemos tenido a Mickey Mouse, hemos tenido distintos nombres, en mi generación era Chicky Starr, ahora no sabemos, verdad, quién puede estar ahí, pero indistintamente, Jessika Padilla tenga el 100 por ciento de los 29,145, siendo el número 11, con 62,863 no entra”, comentó la presidenta alterna.

Nogales Molinelli, expresó su indignación a través de un video en vivo en sus redes sociales, en el que acusó a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, de emitir instrucciones para no contar los votos emitidos por nominación directa hacia su candidatura a representante por acumulación.

En el video, Nogales Molinelli manifestó su frustración ante la situación y anunció que acudiría a las oficinas de la CEE para exigir una rectificación. “Estoy haciendo este video en vivo porque ya no sé qué más hacer. Es increíble que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones haya presentado unas instrucciones contrarias a las conversaciones que se tuvieron con los comisionados para que el voto que los electores emitieron en el encasillado número 4 de nominación directa no se cuente”, declaró.

La legisladora afirmó que las instrucciones actuales especifican únicamente el conteo de los votos en el encasillado 10, correspondiente al Senado por Acumulación, dejando fuera los votos dirigidos a su candidatura. “Creo que me voy a presentar por allí y el escándalo va a ser tan grande que prepárese la policía porque me van a tener que arrestar. Estoy harta de la trampa, estoy harta de la ineficiencia”, expresó con evidente molestia.

Nogales enfatizó que su reclamo no es por interés personal, sino en defensa de la voluntad de los electores que optaron por escribir su nombre en la papeleta. “Si esos votos no se cuentan, no es porque Mariana Nogales quiere que se cuenten; son los votos de las personas”, subrayó.

La representante cuestionó la legalidad de las instrucciones emitidas por la CEE y calificó la situación como un atentado contra la democracia. “¿Cómo es posible que, si se supone que en el escrutinio se adjudiquen todos los votos, las instrucciones eliminen por completo el de Cámara por acumulación? El asunto es tan obvio que ni siquiera quieren contar los votos que hayan emitido por Mariana Nogales”, lamentó.

Ante la gravedad de lo que considera una violación al derecho al voto, Nogales anunció que se dirigía a las oficinas de la CEE para exigir una respuesta. “Ahora mismo me voy a bañar y a vestir porque voy para la Comisión Estatal de Elecciones. Pase lo que pase, me importa un carajo, pero esa presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones me va a tener que escuchar y va a tener que emitir unas instrucciones enmendadas para contar los votos que se emitieron en el encasillado cuatro. Que se prepare, en 30 minutos estoy allí al frente de la oficina”, concluyó.