Continúan los retrasos en el escrutinio de votos

En el tercer día del proceso de escrutinio de votos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), todavía persisten los retrasos y surgen nuevas controversias en torno al conteo de votos y la gestión del proceso.

La comisionada electoral Lillian Aponte Dones expresó que el escrutinio ha avanzado lentamente, debido a errores encontrados en varios maletines que debieron ser verificados nuevamente.

PUBLICIDAD

Aponte Dones explicó que, aunque se recibieron las actas de escrutinio pendientes, el inicio de la jornada del día anterior se retrasó hasta las 11 de la mañana, luego de resolver ciertos desacuerdos y dificultades logísticas.

“Con muchos tropiezos, como vimos”, afirmó la comisionada, al describir el lento progreso del proceso. Hoy pasada las 8 de la mañana no habían comenzado los trabajos del escrutinio aunque ya había maletines en mesa.

Uno de los principales puntos de controversia es la decisión de la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, de no desglosar los nombres en el conteo de votos por nominación directa. Según Aponte, la presidenta argumenta que estos votos no alcanzan una cantidad significativa y que no es necesario adjudicarlos a nombres específicos. Sin embargo, este enfoque ha generado discrepancias entre los comisionados, quienes consideran que el desglose de los nombres es un paso importante en el proceso de transparencia electoral.

Mas temprano, los comisionados se reunieron con la presidenta de la CEE, y en la misma se decidió que los votos de nominación directa para cámara de representantes serán contabilizados y adjudicados.

Se espera que el proceso de escrutinio continúe bajo observación y que las decisiones de la CEE sobre la adjudicación de votos sean revisadas para asegurar la transparencia y precisión de los resultados.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, expresó que el principal problema es la falta de coincidencia en las cifras de las actas, situación que, a pesar de los esfuerzos y la apertura de múltiples maletines, no ha podido resolverse.

“No cuadran las actas, o sea, por más que trabajen y abran maletín, están horas trabajando. Si tú no atiendes toda el acta, no te va a cuadrar jamás”, afirmó el comisionado, quien espera que se atienda esta situación en la reunión de hoy para evitar retrasos adicionales.

El comisionado también señaló que el Partido Nuevo Progresista (PNP) parece estar enfocándose solo en ciertos cargos en el recuento, lo cual ha afectado la precisión del proceso. Aponte destacó que es fundamental cuadrar las cifras de todos los candidatos en la papeleta, incluso cuando se realiza un recuento específico, como en el caso del Senado por acumulación.

“Tienes que cuadrar con todos los números de todos los candidatos que están en esa papeleta,” indicó, subrayando que es necesario revisar todos los cargos, no solo aquellos que interesan a un solo partido.

A pesar de estos contratiempos, Aponte reconoció que los representantes de todos los partidos políticos han mantenido una actitud cooperativa y respetuosa, lo cual considera un aspecto positivo en medio de las dificultades. Sin embargo, los retrasos en el cuadrado de actas y la falta de un procedimiento claro sobre cómo abordar el recuento podrían extender el cronograma de escrutinio hasta mediados o finales de diciembre, dependiendo de las decisiones que se tomen en las próximas reuniones.