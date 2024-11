Complacida Mariana Nogales con recuento de representante por acumulación

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, confirmó el jueves que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, aceptó iniciar el recuento de papeletas para el cargo de representante por acumulación.

Nogales, quien no figuró en la papeleta oficial pero hizo campaña como candidata por nominación directa (write-in), celebró la decisión y expresó que se está haciendo justicia a los electores que emitieron su voto de esta manera.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Nogales Molinelli manifestó su satisfacción por el reconocimiento de estos votos.

“Estamos muy contentas porque se está haciendo lo correcto y, sobre todo, porque a las personas que emitieron los votos por nominación directa y que tuvieron que pasar ese trabajo adicional, se les está haciendo justicia”, expresó la representante.

Al ser cuestionada sobre la afirmación de la presidenta alterna de la CEE de que, incluso si Nogales Molinelli obtuviera todos los votos por nominación directa, matemáticamente no alcanzaría para superar al candidato en la décima posición, la legisladora discrepó.

“Nos parece que es una posición muy limitada la de la presidenta alterna, ya que esos aproximadamente 29,000 votos son los que la máquina pudo leer y no están contabilizados los votos de las personas que hicieron cruces y la máquina no los pudo leer, y las personas que no hicieron cruces pero sí escribieron el nombre”, argumentó.

Nogales Molinelli destacó que existe un universo de aproximadamente 100,000 papeletas que están marcadas como no votadas, votadas en blanco o mal votadas, y que muchas de ellas podrían contener votos válidos que aún no se han contabilizado.

“Además, tenemos un universo de papeletas de votos ausentes y votos adelantados que también podrían contener votos por nominación directa. Vamos a calcular que hay 200,000 votos que todavía no se han adjudicado para decir categóricamente que lo único que yo tengo son 29,000″, añadió.

Sobre si tiene una estimación de cuántos votos por nominación directa podría haber recibido, Nogales Molinelli admitió que no tiene un número exacto y que sería especulativo. Sin embargo, señaló: “Necesitaríamos como 64,000 o 65,000 para estar seguras de que entramos a la Cámara de Representantes”.

La representante expresó preocupación por la lentitud en el proceso de escrutinio, que lleva tres días sin avanzar significativamente. También comentó sobre las declaraciones de la comisionada del Partido Popular Democrático, quien indicó que están encontrando personas fallecidas en solicitudes de voto adelantado.

“Creo que la Comisión Estatal de Elecciones ha funcionado muy mal desde el inicio en términos de la depuración de listas, de las recusaciones y la falta de proactividad en inscribir nuevos electores”, afirmó.

Nogales subrayó la necesidad de organizar mejor el proceso electoral y criticó los efectos negativos de la implementación del Código Electoral de 2020.

“Lo que ha traído es más confusión, más ineficiencia y que no haya una mayor participación de todos los partidos. Necesitamos un código electoral consensuado por todos los partidos y que funcione”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos para que se unan como voluntarios en el proceso de escrutinio.

“Estamos reclutando activamente, así que cualquier persona interesada puede comunicarse a la Comisión Estatal de Elecciones, a la oficina de la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana y hacerse disponibles”, invitó Nogales Molinelli.

Indicó que hay turnos disponibles durante la semana y los sábados, y que es importante participar para asegurar que los votos se registren adecuadamente y se amplíen los márgenes de la democracia.