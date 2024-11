Comisionado electoral del PNP asegura que Eliezer Molina no entra a la Legislatura

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, aseguró este jueves que el candidato independiente al Senado por nominación directa, Eliezer Molina, no logrará un puesto en la Legislatura.

“Desde ahora puedo indicar que Eliezer Molina no va a tener los votos suficientes para prevalecer”, sentenció Vega Borges en entrevista con NotiCentro (Wapa Televisión).

“Tampoco Mariana Nogales y también (Rafael) Bernabe no va a tener los votos suficientes para llegar al Senado, ni a la Cámara de Representantes”, agregó.

No obstante, el funcionario puntualizó que favorece que se cuenten y adjudiquen los votos “write-in” en el escrutinio general. Adicional, criticó que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no haya comenzado el conteo del voto por correo y que no quieran utilizar las máquinas de conteo rápido.

“Al día de hoy, todavía no se ha contado ni un voto por correo. Yo creo que eso eso ya (se debe iniciar). Hay 20 máquinas aquí, ¿y qué estamos solicitando? Mire, envíe seis máquinas de esas a JAVAA, específicamente, para que empiece a contarse esos 120 mil porque necesitamos ver cómo es que el pueblo votó específicamente con eso. De eso solamente se habían contado 28 mil prácticamente en dos días. Si están las máquinas rápidas, para eso se alquilaron”, afirmó Vega Borges.

El líder ambientalista dijo a inicios de semana a través de las redes sociales que resultó electo durante las elecciones generales del 5 de noviembre. Alegadamente, recibió 90 mil votos por nominación directa.

¿De dónde surge la controversia con los votos por nominación directa?

Más temprano, el ente electoral aprobó la adjudicación de todos los votos “write-in” en el proceso electoral.

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, confirmó en la red social X (antes conocido como Twitter) la aprobación de esta medida, destacando que “se aprueba la tabulación de TODOS los votos a nominación directa protegiendo la voluntad del elector”.

Por su parte, Nogales Molinelli expresó su satisfacción con la decisión final y destacó que el proceso “está haciendo lo correcto y sobre todo para las personas que emitieron los votos por nominación directa y que tuvieron que pasar ese trabajo adicional”. La legisladora subrayó que esta medida garantiza justicia y contribuye a ampliar los márgenes de la democracia y la transparencia en el proceso electoral.

La controversia surgió luego de que la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, declarara que, incluso si Nogales Molinelli recibiera todos los votos de nominación directa, la cantidad no alcanzaría para desplazar al candidato que actualmente ocupa la undécima posición. La candidata del MVC consideró “limitada” la postura de Padilla, argumentando que el universo de votos directos es mayor al estimado. Explicó que los 29,000 votos mencionados por Padilla corresponden a los que la máquina pudo leer, pero que aún no se han contado los votos de quienes marcaron la papeleta con cruces o escribieron nombres que el sistema no detectó.

La representante indicó que hay aproximadamente 100,000 papeletas marcadas como “en blanco, no votadas o mal votadas”, y aseveró que dentro de esas categorías podrían encontrarse votos válidos. Además, señaló la existencia de votos ausentes y adelantados que también podrían contener nominaciones directas, por lo que estima que el universo total podría llegar a unos 200,000 votos pendientes de adjudicación.

“Nosotros necesitaríamos como 64,000 o 65,000 votos para estar seguras de que entramos a la Cámara de Representantes”, expresó.

Ayer la presidenta del ente electoral dio la instrucción de no desglosar los nombres específicos en el conteo de votos por nominación directa, argumentando que estos votos no alcanzan una cantidad significativa.

Padilla respondió a los cuestionamientos de Nogales Molinelli y aclaró que las alegaciones de la legisladora eran incorrectas.

“No es correcto. No es correcto sus alegaciones”, declaró a la prensa, asegurando que la cantidad de votos directos no altera los resultados de los primeros diez puestos.

Declaró que, en el caso de la candidatura a representante por Acumulación, incluso si se añadieran todos los votos a favor de un solo candidato “write-in”, esto no impactaría la posición undécima, que obtuvo más de 62,000 votos.

Nogales Molinelli, sin embargo, manifestó su frustración en un video en vivo, acusando a Padilla Rivera de emitir instrucciones contrarias a las conversaciones previas con los comisionados, que habían acordado contar los votos emitidos en el encasillado número 4 para su candidatura. La legisladora aseguró que acudiría a las oficinas de la CEE para exigir una rectificación.

“Es increíble que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones haya presentado unas instrucciones contrarias… el voto que los electores emitieron en el encasillado número 4 de nominación directa no se cuente”, comentó Nogales Molinelli, calificando la situación como un “atentado contra la democracia”.

La candidata también resaltó que su reclamo es en defensa de la voluntad de los electores que optaron por escribir su nombre, afirmando que su intención no es personal sino en representación de los derechos de los votantes.

“Si esos votos no se cuentan, no es porque Mariana Nogales quiere que se cuenten; son los votos de las personas”, enfatizó.