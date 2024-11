CEE aprueba adjudicar todos los votos de nominación directa

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aprobó la adjudicación de todos los votos por nominación directa en el proceso electoral.

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, confirmó en la red social X la aprobación de esta medida, destacando que “se aprueba la tabulación de TODOS los votos a nominación directa protegiendo la voluntad del elector”.

Esto luego de la decisión de la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, de no desglosar los nombres específicos en el conteo de votos por nominación directa, argumentando que estos votos no alcanzan una cantidad significativa.

Padilla respondió a los cuestionamientos de Nogales, aclarando que las alegaciones de la legisladora eran incorrectas. “No es correcto. No es correcto sus alegaciones”, declaró a la prensa, asegurando que la cantidad de votos directos no altera los resultados de los primeros diez puestos. Explicó que, en el caso de la candidatura a representante por acumulación, incluso si se añadieran todos los votos a favor de un solo candidato “write-in”, esto no impactaría la posición undécima, que obtuvo más de 62,000 votos.

Nogales Molinelli, sin embargo, manifestó su frustración en un video en vivo, acusando a Padilla Rivera de emitir instrucciones contrarias a las conversaciones previas con los comisionados, que habían acordado contar los votos emitidos en el encasillado número 4 para su candidatura. La legisladora aseguró que acudiría a las oficinas de la CEE para exigir una rectificación.

“Es increíble que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones haya presentado unas instrucciones contrarias… el voto que los electores emitieron en el encasillado número 4 de nominación directa no se cuente”, declaró Nogales, calificando la situación como un “atentado contra la democracia”.

Nogales también resaltó que su reclamo es en defensa de la voluntad de los electores que optaron por escribir su nombre, afirmando que su intención no es personal sino en representación de los derechos de los votantes.

“Si esos votos no se cuentan, no es porque Mariana Nogales quiere que se cuenten; son los votos de las personas”, enfatizó.