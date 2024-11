Trump sorprende al Pentágono con nombramiento de presentador de Fox

WASHINGTON (AP) — El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al Pentágono y al mundo de la defensa en general al nominar al presentador de Fox News Pete Hegseth como su próximo secretario de Defensa, lo que designaría a alguien con poca experiencia y que no ha trabajado en el escenario global para dirigir el ejército más grande y poderoso del mundo.

La noticia fue recibida con desconcierto y preocupación por muchos en Washington, ya que Trump dejó de lado a varios expertos de prestigio en seguridad nacional y eligió a un capitán de la Guardia Nacional del Ejército muy conocido en círculos conservadores como copresentador del programa “Fox & Friends Weekend” de Fox News Channel.

Mientras algunos legisladores republicanos respondían con cautela al anuncio, otros describieron su experiencia de combate como un activo o dijeron que era “tremendamente capaz”.

La elección de Hegseth podría traer cambios radicales al ejército, ya que ha dejado claro en su programa y en entrevistas que, al igual que Trump, se opone firmemente a los programas progresistas que promueven la igualdad y la inclusión. También ha cuestionado el papel de las mujeres en combate y abogado por indultar a militares acusados de crímenes de guerra.

En junio, en un mitin en Las Vegas, Trump alentó a sus seguidores a comprar el libro de Hegseth después de prometer que si ganaba, las medidas progresistas y de inclusión “desaparecerán en un período de 24 horas. Se lo puedo asegurar.”

Hegseth, de 44 años, es un conservador acérrimo que abraza las políticas de “Estados Unidos primero” de Trump, y ha presionado para hacer al Ejército más letal. Durante una entrevista en el podcast “The Shawn Ryan Show”, dijo que permitir a las mujeres servir en combate perjudica ese esfuerzo.

“Todo en torno a que hombres y mujeres sirvan juntos hace la situación más complicada, y complicaciones en combate, eso significa que las bajas son peores”, dijo Hegseth.

Y si bien dijo que la diversidad en el ejército es una fortaleza, señaló que era porque los hombres blancos y de minorías “pueden desempeñarse de manera similar” pero ese no era el caso de las mujeres.

Mientras Trump elogiaba a Hegseth como “duro, inteligente y un verdadero creyente en ‘Estados Unidos primero’”, otros se apresuraron a señalar la falta de experiencia del presentador, y algunos sugirieron que podría ejercer como jefe del Pentágono sólo en apariencia mientras la Casa Blanca de Trump dirige el departamento.

Otros nombres que se barajaron como posibles responsables de defensa incluían al representante Mike Rogers de Alabama, presidente republicano del Comité de Servicios Armados de la Cámara; el teniente general retirado Keith Kellogg; la senadora Joni Ernst, republicana de Iowa, y Robert Wilkie, exfuncionario del Pentágono que dirigió los asuntos de veteranos en el primer mandato de Trump.

“Hay motivos para preocuparse de que esta no sea una persona lo bastante seria para trazar medidas, lo bastante seria para implementar medidas, para hacer un trabajo exitoso”, dijo el representante Adam Smith de Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara.

Mark Cancian, asesor principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que la falta de experiencia de Hegseth en seguridad nacional de alto nivel hace más difícil obtener la confirmación del Senado para su nombramiento.

“Creo que Trump estaba cansado de pelear con sus secretarios de defensa y eligió uno que sería leal a él”, dijo Cancian.

Funcionarios militares dijeron que la elección salió de la nada. Un oficial militar de alto rango, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios, dijo que la selección de Hegseth había planteado reparos sobre si tiene la experiencia práctica para administrar un departamento grande con un presupuesto enorme.

El Departamento de Defensa tiene un presupuesto que supera los 800.000 millones de dólares, con aproximadamente 1,3 millones de soldados en servicio activo y otros 1,4 millones en la Guardia Nacional, reservas y empleados civiles repartidos por todo el mundo.

Si se confirma, Hegseth enfrentaría una serie desalentadora de crisis globales, desde las guerras en Oriente Medio y Ucrania y el estrechamiento de la alianza entre Rusia y Corea del Norte hasta la creciente competencia con China. También está la necesidad de actualizar el complejo aparato de defensa de misiles y nuclear de Estados Unidos y asegurar que la industria de defensa pueda mantenerse al día con la necesidad de sistemas de armas de Estados Unidos.

Smith dijo que, aunque la experiencia de combate de Hegseth es un punto a su favor, dirigir el Pentágono requiere muchas otras habilidades, y considerar su nominación requerirá algo de tiempo.

“¿Cuál es su plan? ¿Qué va a hacer? (...) ¿Cómo puede asegurarnos que esa falta de experiencia, ya sabe, no va a hacer imposible que haga el trabajo?” dijo Smith. “Creo que esas son preguntas que necesitan responderse en los próximos meses.”

Incluso algunos republicanos en el Senado —que tendrían que votar su candidatura— respondieron con cautela.

El senador de Carolina del Norte Thom Tillis, describió la elección como “interesante”, y el senador de Indiana Todd Young, que sirvió como marine, dijo que: “no sé mucho sobre su trasfondo o su visión, así que espero aprender más”.

El senador de Dakota del Norte John Hoeven dijo que no estaba sorprendido de que Trump eligiera a Hegseth porque Trump está “cerca de él y le gusta y confía en él.”

“El tipo es obviamente tremendamente capaz, un gran comunicador”, dijo Hoeven. “Espero conocerlo mejor.”

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que Hegseth aporta mucho a la mesa y será “reformista en las áreas que necesitan reforma”.

Hegseth ha sido colaborador de Fox News desde 2014 y ha hecho amistad con Trump, quien hizo apariciones frecuentes en su programa. Es autor de “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

“Con Pete al mando, los enemigos de Estados Unidos están advertidos: Nuestro Ejército será Grande de Nuevo, y Estados Unidos Nunca Retrocederá”, dijo Trump en un comunicado. “Nadie lucha más duro por las Tropas, y Pete será un campeón valiente y patriótico de nuestra política de ‘Paz a través de la Fuerza’”.