“Me van a tener que arrestar”: Mariana Nogales promete formar “escándalo” en la CEE

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, amenazó a través de sus redes sociales con acudir a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y advirtió que está dispuesta a ser arrestada con tal de que se asegure el conteo de votos de las candidaturas por nominación directa de las elecciones generales.

Según la representante, la presidenta de la CEE, dio instrucciones para que en el escrutinio general no se cuenten los votos del encasillado donde se encuentran las nominaciones para Representante por Acumulación, medio por el cual esta aspiró.

“Ya yo no sé qué más hacer. Es increíble, que la presidenta de la CEE ha presentado instrucciones contrario a las conversaciones que se tuvieron con los comisionados para que el voto que los electores y las personas emitieron en el encasillado de nominación directa no se cuenten, las instrucciones especifican únicamente que se va a contar lo del encasillado 10 que es Senado por Acumulación”, expresó.

Del mismo modo, aseguró que se presentaría en las oficinas de la CEE para denunciar la situación.

“Ya yo realmente no sé qué más hacer, creo que me voy a aparecer por allí y el escándalo va a ser tan grande que prepárese la policía porque me van a tener que arrestar, estoy harta de la trampa, estoy harta de la ineficiencia de todas las personas y si esos votos no se cuentan, no es porque Mariana Nogales no quiere que se cuenten, son los votos de las personas, yo no puedo creer esta mierda, no la puedo creer, que uno no pueda tener paz, punto, que no pueda tener, paz”, añadió.

En sus expresiones, donde se mostró molesta por las instrucciones que aseguró que se dieron en la CEE aseguró que luego de 30 minutos de haber realizado las expresiones a través de un video en vivo, se estaría presentando en la sede de la comisión.

“Me van a tener que escuchar”, dijo.

Posteriormente, publicó otro video, mediante el cual confirma que acudió a las oficinas de la CEE y emitió una carta realizando la denuncia.

Nogales Molinelli, es una de las aspirantes a la legislatura que hizo campaña mediante nominación directa, luego de que su candidatura fuera eliminada de la papeleta legislativa. Además, Rafael Bernabe y Eliezer Molina son otros de los candidatos que aspiran por nominación directa, pero para el Senado de Puerto Rico.