Jenniffer González cataloga como “innecesaria” una sesión extraordinaria

La gobernadora electa, Jenniffer González Colón, expresó a través de las redes sociales que convocar una sesión extraordinaria en las próximas semanas sería “innecesario” y que se debe esperar a que tome posesión la próxima administración.

“Una sesión extraordinaria es innecesaria cuando ya hay un mandato de nuevo gobierno. Hablamos de un mes de diferencia”, expresó la gobernadora electa a través de la red social X (antes Twitter).

El pasado mes de octubre, el actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, había expresado la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria.

De lograrse acuerdos con la Asamblea Legislativa, Pedro Pierluisi, pretendía convocar una sesión extraordinaria antes de que se acabe el año eleccionario para, entre otros temas, aprobar enmiendas al impuesto al inventario y atender el impuesto al mínimo global.

“Ese sería un tema que se pudiera abordar en una extraordinaria. Pero otra vez, yo no estoy tomando esa decisión ahora porque no quiero actuar unilateralmente. No quiero controversias innecesarias. Si ustedes ven que yo convoco una extraordinaria, es porque he hecho unos acuerdos en cuanto a qué se va a considerar en esa extraordinaria con el liderato legislativo. Ese tema pudiera ser uno. Otro tema, por cierto, pudiera ser el impuesto mínimo global. Son dos temas importantes que no se han atendido hasta el presente, se pudieran atender en una extraordinaria, pero tendría que ser que otra vez yo llego a unos acuerdos con el liderato legislativo al respecto”, indicó Pierluisi.

Según el gobernador, su intención era que se aprobara una medida que congele el tributo municipal en lo que se consigue el sustituto.

Algunos usuarios mostraron su respaldo a Pierluisi señalando que él está en el cargo hasta el 2 de enero y que tiene derecho de convocar cualquier reunión extraordinaria. Otros, mostraron su apoyo a la gobernadora electa.